A Resia nasce 'Il Club del libro virtuale'

Dopo l’audiolibro proposto su un gruppo chiuso di Whatsapp realizzato grazie alla voce del dottor Gianluca Da Lio, la Biblioteca Comunale di Resia, stimolata da alcune proposte dei cittadini, ha valutato l’idea di ampliare le proprie attività sui social andando ad aprire un gruppo Facebook, direttamente collegato e gestito dalla Pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Resia, intitolato “Il Club del Libro virtuale”.

In questo momento di emergenza in cui il motto da seguire è #iorestoacasa, la Biblioteca Comunale di Resia vuole mantenere i contatti con il proprio pubblico e invitare le persone alla lettura. Si tratta di uno spazio virtuale in cui si vogliono condividere letture, consigli e commenti. Gli utenti, stimolati dagli input della Biblioteca, possono confrontarsi su vari volumi già letti oppure ancora da scoprire.

Per partecipare è necessario essere iscritti a Facebook. Con pochi click ci si può iscrivere al gruppo. Dopo aver aperto la pagina della Biblioteca Comunale (si trova ricercando sulla barra di ricerca “Biblioteca Comunale Resia”) tra i primi risultati compare il banner dedicato al gruppo “Il Club del Libro virtuale”. Basta cliccare sul pulsante “iscriviti”.

La Biblioteca Comunale, pur se chiusa al pubblico, rimane sempre attiva con proposte alternative e disponibile per informazioni negli orari di sempre: lunedì 9-12, martedì 14-18, mercoledì e giovedì 9-12, venerdì 14-18.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca Comunale tramite telefonata allo 0433 53554, oppure inviando un’e-mail a biblio_museo@libero.it.