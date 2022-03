A Rochi dei Legionari è tempo di 'Primavera in arte'

Prende il via a Ronchi dei Legionari la settima edizione di “Primavera in arte”, in programma dal 31 marzo all'8 aprile. E' invece già decollata, e durerà sino al 13 aprile, “In primavera sbocciano i libri”, letture per tutti nella piazzetta della biblioteca comunale. Quattro gli appuntamenti con “Primavera in arte”, curati dalla Sandro Pertini ed inseriti nel contenitore di “Ronchi cultura”.

Il via giovedì 2 marzo, alle 18.30, con la presentazione del libro “La divina comedia – L'inferno. Version original in triestin con vizin la traduzion toscana”. Tradurre la Divina Commedia di Dante Alighieri in dialetto triestino non è certamente un’operazione semplice, sia per lo spessore fisico che per quello culturale dell’opera. Ci ha pensato Nereo Zeper, probabilmente il maggior esperto vivente di dialetto triestino, pubblicando questa originale versione dialettale. Dialoga con l’autore Carlo Giovanella della casa editrice MGS Press. Venerdì 1 aprile, alle 20.30, il laboratorio teatrale La Barraca presenta “L’isola del tesoro”, spettacolo teatrale liberamente ispirato al romanzo di Robert Louis Stevenson Una storia di pirati e filibustieri, pubblicata nel 1883 ma ambientata nell’Inghilterra del 700. Un racconto avventuroso che è anche l'iniziazione alla vita adulta del protagonista. Adattamento a cura di Sara Di Benedetti, Martina Soban, Massimo Palmieri e degli attori e tecnici de La Barraca.



Giovedì 7, alle 20.30, nella chiesa di San Lorenzo, ecco approdare “La via verso il calvario”, sacra rappresentazione su un'idea di Fulvio Turissini. Protagonista il coro Egidio Fant di San Daniele del Friuli, con testi di Michel Quoist letti da Chiaretta Leonarduzzi, direttore e pianista Fulvio Turissini. La Sacra Rappresentazione ideata da Turissini, nella quale saranno raccolte musiche di Bach, Caccini, Mozart, Liszt, Rachmaninov, Prokofiev, Deàkbàrdos, Williams e dello stesso compositore friulano, è stata costruita attorno ai testi dello scrittore francese Michel Quoist.Venerdì 8 aprile, all'auditorium comunale, inizio alle 20.30, torna il teatro con “Un secolo sconfinato”, testi di Romeo Pigna, con Giorgio Monte, voce narrante e Gianni Fassetta, fisarmonicista “Un secolo sconfinato” è frutto dell’esperienza maturata dall’autore sui temi migratori. La narrazione, alternata a momenti musicali accompagnati da foto storiche, ci accompagnerà lungo il tormentato Novecento della nostra regione di frontiera, che aggiunse alle cospicue migrazioni economiche, impressionanti movimenti di massa delle popolazioni civili. Un flusso di riflessioni e immagini, accompagnato da musiche che spaziano dalla villotta friulana al tango argentino, da un valzer russo ad una musette francese.