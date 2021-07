A Ronchi ‘Di velieri, monasteri e altre frontiere’

‘Di velieri, monasteri e altre frontiere. Itinerari stranianti tra letteratura e geografia’ è il recital che Anteprima Dedica propone giovedì 22 luglio, alle 21.15, in piazzetta Francesco Giuseppe di Ronchi dei Legionari, nuova tappa del percorso di proposte dell’associazione Thesis che condurranno all’appuntamento con il festival, quest’anno incentrato su Paolo Rumiz, atteso dal 16 al 23 ottobre a Pordenone.

“Una di quelle storie che devi per forza raccontare a chi ami, una volta tornato a casa” dice Angelo Floramo, docente, scrittore, saggista, attore, grande affabulatore, che lo ha ideato e ne è protagonista insieme all’eclettico compositore e fisarmonicista Paolo Forte. “Questo è un viaggio in punta di matita. Lo scarabocchio – spiega ancora Floramo - preso strada facendo, nella consapevolezza profonda che la vita non è che una ricca esplorazione dell’altro da sé. Un varco inaspettato che si apre attraversando topografie reali o immaginarie, in cui lo stupore nasce sempre dall’incontro con le tribù degli umani, oltre i limiti imposti dai confini e dalle ideologie. Uno spostarsi nello spazio ingannando anche il tempo. Quando la cripta di un monastero benedettino può diventare la cambusa di un vascello, e la malinconia di un fuoco acceso nella taiga siberiana ha il sapore inconfondibile di un’avventura troppo grande per restare impigliata tra le righe...”.

Anche questo lavoro, nato per Dedica, condurrà nel mondo di Paolo Rumiz seguendo dunque il filo rosso di quella frontiera che il giornalista e scrittore triestino ha la capacità di varcare, con la sua penna conducendo il lettore in luoghi che sono spesso vicini a noi, geograficamente, ma allo stesso tempo lontani, sconosciuti. E anche molto diversi fra loro: per questo l’itinerario delle anteprime va a toccare diversi aspetti. Dai Balcani ai monasteri, fino al viaggio verso Oriente, direzione nella quale è sempre spostato lo sguardo dell’autore.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni tel. 0481 777625 (in caso di maltempo si terrà nell’auditorium comunale in piazzetta dell’Emigrante). Lo spettacolo farà quindi tappa mercoledì 28 luglio, alle 21, a Sesto al Reghena, in piazza Castello e il 3 agosto a Budoia, sempre alle 21, nell’area festeggiamenti.

