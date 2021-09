A Ronchi 'Antiche emozioni. Per un archeologia del territorio'

Seppur con una settimana di ritardo rispetto alle Giornate europee del patrimonio organizzate dal Ministero della cultura, anche Ronchi dei legionari organizza una tre giorni dedicata al patrimonio culturale romano.

L’iniziativa denominata ‘Antiche emozioni. Per un archeologia del territorio’ vuole valorizzare il sito archeologico della villa romana di via Raparoni e della sezione dedicata nell’Antiquarium dietro la biblioteca comunale. “Grazie alla collaborazione dell’associazione Lacus Timavi e della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia abbiamo voluto incrementare le proposte culturali con questa importante apertura, nella consapevolezza che la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituisce un elemento primario nella crescita culturale di ogni cittadino”, spiega l’assessore Mauro Benvenuto.

“Una risorsa per noi importante che da diversi anni sensibilizziamo con visite guidate nell’interesse di tutelare, conservare e valorizzare i beni culturali come eredità culturale da trasmettere a tutte le generazioni”.

Appuntamento quindi per l’1 ottobre con la conferenza ‘Le Ville del Lacus Timavi occidentale’ con l’archeologa Valentina Degrassi Archeotest e Paola Ventura funzionario archeologo Sabap Fvg.

In questa tre giorni, con il supporto delle esperti archeologhe Paola Maggi e Gabriella Petrucci, si potrà ammirare il complesso archeologico nelle giornate di sabato 2 ottobre e domenica 3 alle 10. Individuato alla fine degli anni ‘80 in seguito ad alcuni lavori riguardanti l’acquedotto, in quell’occasione fu messo in luce e restaurato. La struttura appartiene a una villa rustica di età romana edificata e ristrutturata in più fasi tra la metà del I secolo a.C. e il III secolo d.C.