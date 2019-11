A Ronchi 'Bufale, fake news e post-verità'

Due gli appuntamenti, la prossima settimana a Ronchi dei Legionari, per la nona edizione della rassegna “Autunno da sfogliare e da ascoltare”, promossa dall’assessorato alla cultura e la biblioteca Sandro Pertini grazie al contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e grazie alla collaborazione ormai consolidata dell’associazione culturale Leali delle Notizie e al supporto dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale.

Mercoledì 20 novembre, alle 18.30, all'auditorium comunale, per il ciclo “Punti di contatto”, approderà una serata curata dal Cicap, organizzazione educativa, fondata nel 1989 per promuovere un'indagine scientifica e critica sul paranormale e le pseudoscienze, con un incontro su “Bufale, fake news, post-verità”. Si parlerà del problema della disattenzione, della superficialità con cui leggiamo, spesso, le notizie sul Web, e anche sulla carta stampata.

La lettura frettolosa e distratta, che talvolta è obbligata dal contesto, ci rende in qualche modo assuefatti all' errore, e anche per questo, poi, quando incontriamo le false notizie, non le riconosciamo come tali. Il relatore ci farà riflettere sulla questione anche presentando esempi bizzarri e divertenti di errori che non notiamo facilmente. Introdotto da Giuliano Bettella, informatico, coordinatore del gruppo Cicap Friuli Venezia Giulia da lui stesso fondato nel gennaio 1999 e intervistato dalla giornalista Silvia De Michielis, protagonista della serata sarà Giorgio Dendi, matematico, campione mondiale di Giochi Matematici a Parigi nel 2000.

Giovedì 21, alle 20.30, approda “4x8 Cent’anni di vittime dimenticate”, propoosto con l'associazione Nuovo Corso. Si tratta di uno spettacolo live nel quale dialogano improvvisazione jazz, racconti inediti, regia ed espressione teatrale e fotografia artistica. 4 x 8 trae il suo nome da un percorso storico attraverso i segni della prima guerra mondiale (1918), delle persecuzioni razziali (1938) e dell’esodo (1948) che trovano corrispondenza nelle migrazioni e nelle guerre di oggi (2018).

La cura del progetto 4 x 8 nel suo complesso è dell’associazione Nuovo Corso e a dare espressione a esso saranno Giovanni Maier per la parte musicale, Luca Alfonso d’Agostino per la parte fotografica, Gianni Spizzo per la parte testuale, Luisa Vermiglio per la realizzazione teatrale, Roberto Duse per la parte grafica, Stefano Chiarandini per la parte tecnica. Compongono il quintetto di Giovanni Maier anche Franco Ivone alla tromba, Flavio Brumat a sax tenore, sax contralto e flauto, Giancarlo Schiaffini al trombone, Urban Kušar alla batteria.