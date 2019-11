A Ronchi 'Delle due… l’una o Luna'

Mercoledì 13 novembre, alle 18.30, all’auditorium comunale di Ronchi dei Legionari, nell’ambito del ciclo “Punti di contatto”, la serata sarà dedicata al 50° anniversario dell’allunaggio “Delle due… l’una o Luna” articolata in un confronto tra chi festeggia l’anniversario come evento storico e chi invece sostiene che l’allunaggio non è mai avvenuto.

Moderati dal giornalista Oscar d’Agostino, gli ospiti saranno Ivo Mej e l’ingegnere aerospaziale Carlo Siardi che, gentilmente, si è offerto di sostituire Giorgio di Bernardo, costretto a non esserci per problemi di salute ed al quale vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione.

Ivo Mej è uno scrittore e giornalista. Attualmente è curatore del talk show di attualità politica de La7 “Coffee Break”, collaboratore del Blog de il Fatto quotidianoe dal 2018 official host del TEDXROMA. Divulgatore di nuove tecnologie, teorie della sostenibilità e teorie del complotto, è stato autore e conduttore del programma de La7 Innovation, in onda dal 2009 al 2012. Precedentemente, caposervizio del settore cultura e spettacoli del TG La7.