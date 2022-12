A Ronchi 'Opere Recenti' di Valentino Vidotti

Continua la stagione espositiva nella sede dell'Associazione Leali delle Notizie di piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari. Con una decina di opere, sarà inaugurata sabato 3 dicembre alle 18 la mostra di Valentino Vidotti, Opere Recenti, con curatela e presentazione a cura di Eliana Mogorovich.

La mostra a Ronchi dei Legionari resterà aperta fino a sabato 7 gennaio 2023 e osserverà gli orari di apertura della sede: lunedì-mercoledì 8.30-13.30, 14.30-18.30 / martedì 8.30-14.30 / giovedì-venerdì 9-13, 14-18 / sabato 10-12.

L’artista sarà presente in sede tutti i sabati dalle 10 alle 12, per raccontare il proprio percorso artistico e inoltre, sabato 17 dicembre alle 11 si terrà un aperitivo con l’arte alla presenza dell’autore nella sede dell'Associazione, in collaborazione con l’Azienda Agricola Brotto di Ronchi dei Legionari.

La mostra fa parte del ciclo “Arte e Territorio”, progetto realizzato con il supporto dell’amministrazione del Comune di Ronchi dei Legionari e con la collaborazione della Cassa Rurale Fvg e della Tabaccheria Finatti.

“Forme geometriche e raffinate cromie si sovrappongono per cercare di svelare spazi dell’anima. - afferma la curatrice Eliana Mogorovich - Negli ultimi trent’anni la ricerca di Valentino Vidotti si è concentrata sulle potenzialità espressive offerte dalla combinazione di spazio, luce e colore. Ne deriva la riflessione che è alla base dei cicli degli ultimi anni, da Avamposti a Frammenti, concentrati entrambi sul rapporto con il passato, centro di una riflessione per scoprire sé stessi o porto sicuro in cui rifugiarsi. Nascono così opere di estrema raffinatezza, dove la cura del dettaglio si esprime nell’interesse a completare persino il retro della tavola per non sottoporlo alla consunzione del tempo".

Dopo un avvicinamento alla pittura da autodidatta, Vidotti diventa allievo di Luciano Durisotti e Mario Pauletto frequentando poi, dal 1988 al 1992, la Scuola d’Arte Giovanni da Udine nelle sezioni pittura e incisione calcografica. Debutta nel 1995 con la personale Incroci a Sarajevo, ospitata nella Villa Mori di Pagnacco e successivamente nel Palazzo Frangipane di Tarcento. Numerose da allora le esposizioni in sedi istituzionali e gallerie private, oltre ai concorsi e ai riconoscimenti fra cui, nel 2010, l’acquisizione di un suo lavoro da parte del Civico Museo Parisi-Valle di Maccagno (VA). È socio dell’Associazione Culturale Storie dai Longobards e dell’Associazione Formae Mentis, Gruppo di Ricerca Culturale e Artistico del Friuli. Vive e lavora a Tarcento.