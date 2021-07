A Ronchi continuano le Officine del territorio Estate

Seconda settimana, a Ronchi dei Legionari, per “Officine del territorio Estate”, un ricco contenitore proposto dall'assessorato alla cultura, dalla biblioteca comunale, dalla consulta culturale e da 16 associazioni che proporranno ben 19 appuntamenti.

Lunedì 26 luglio, alle 21, in piazzetta Francesco Giuseppe, la società di studi carsici “Lindner” presenterà, nel corso di una conferenza, l'interessante ed inedito progetto sulle acque carsiche, mentre martedì, sempre alle 21, la sezione cittadina dell'Anpi, assieme all'Ensemble Romjan, proporranno “Da Ronchi a Metlika. I partigiani della brigata Fratelli Fontanot”, alla presenza dello storico Luciano Patat. Mercoledì la rassegna si sposta in piazza Santo Stefano, nel rione di Vermegliano, e sarà qui che, alle 21, grazie all'associazione culturale bisiaca, verrà presentato il volume di Marina Zucco “Al curtivon dei sportivi”.

Giovedì, alle 21.15, in piazza della Concordia ecco approdare “Verd'estate 2021”, serata musicale proposta dalla Società filarmonica Giuseppe Verdi, mentre venerdì, alle 21.15, in piazzetta Francesco Giuseppe, protagonista, grazie all'associazione Leali delle Notizie, sarà Jacopo Veneziani ed il suo libro “Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi”. L’autore dialogherà con Cristina Feresin, giornalista e curatrice di mostre d’arte ed eventi culturali. In libreria per Rizzoli Illustrati dal 13 aprile, nelle pagine di Simmetrie Jacopo Veneziani raccoglie interessanti e inedite corrispondenze tra il passato e il presente nelle opere d’arte: analizza le opere più datate senza però ignorare le correnti artistiche dei secoli successivi. L’autore parte dunque dallo studio del presente per comprendere le opere d’arte del passato, accostandole a quelle contemporanee e cercando di fornire una nuova chiave di lettura all’osservatore del XXI secolo.

Sabato, ancora una volta in piazza Santo Stefano, alle 21, interessante serata dal titolo “Vermegliano Canta”, curata dall'associazione dei genitori delle scuole con insegnamento della lingua slovena e con la partecipazioone dell'Ensemble Romjan. I posti disponibili sono limitati, per cui è consigliata la prenotazione che si può effettuare contattando ogni singola associazione.