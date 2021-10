A Ronchi dei Legionari arriva Biblioween

Halloween sta arrivando… e anche la biblioteca Sandro Pertini di Ronchi dei Legionari si sta preparando per la festa più divertente e spaventosa che c’è!

L'interno della biblioteca è già completamente addobbato a tema, con uno scaffale di proposte di lettura horror o speventose. E venerdì 29 ottobre, dalle 16.30 alle 19.00, aspettano i giovani lettori tanti racconti horror per bambini e ragazzi nell'area esterna.

La piazzetta della biblioteca e la piazza della Concordia, sul retro, faranno da cornice, (addobbate da paura, ovviamente!) alle letture dedicate ai bambini dai quattro agli otto anni e ai ragazzini dai 9 ai 12 anni.

Vari lettori si alterneranno nella lettura di racconti terrificanti, e numerosi giochi e sorprese renderanno il pomeriggio spaventosamente divertente, in particolar modo dopo il calar del sole...

Il pomeriggio di lettura si inserisce come evento nel format, proposto da "Leggiamo 0-18", Un libro lungo un giorno, dedicato alla promozione della lettura tra i più giovani.

Tutti i bambini possono intervenire mascherati! Il divertimento sarà davvero... da paura!