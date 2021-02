A Ronchi dei Legionari riparte la stagione delle mostre

Dopo un lungo periodo di chiusura forzata, riprende la stagione espositiva nella sede dell'Associazione Leali delle Notizie di piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari. Con una quindicina di fotografie, sarà inaugurata venerdì 12 febbraio alle 17 la mostra di Arnaldo Grundner, “Grandi interpreti prima del concerto”, con curatela e presentazione a cura di Giulia Micheluzzi.

La mostra a Ronchi dei Legionari resterà aperta fino a venerdì 14 marzo, se la situazione Covid-19 lo permetterà, e osserverà gli orari di apertura della sede: lunedì-giovedì-venerdì 14-18 / martedì 10-14 / mercoledì 10-12, 14-19.

La mostra fa parte del ciclo “Arte e Territorio”, progetto finanziato dalla Regione con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ed è realizzata con la collaborazione della banca di Credito Cooperativo di Turriaco e della Tabaccheria Finatti.

Anche quest’anno l’Associazione Leali delle Notizie rinnova la collaborazione con il Zero Pixel Festival di Trieste. Promosso da Acquamarina Associazione Culturale, ha come mission quella di sostenere, promuovere e valorizzare la fotografia chimica. Musica è il tema conduttore dell’edizione 2020 del Festival, rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire il mondo “ai sali d’argento” e in programma in varie località della regione.

La mostra segue le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevedono un contingentamento degli accessi. In mostra si utilizzano dispositivi di protezione individuale, a tutela della salute dei visitatori, corrispondenti agli standard attualmente richiesti.

In 'Grandi interpreti prima del concerto' sono esposte una quindicina di opere, frutto di un lavoro personale nato dalla grande passione di Arnaldo Grundner per la musica classica, maturata negli anni ’60 a bordo di una petroliera all’ancora nella baia di Palembang, isola di Sumatra, mentre ascoltava una stazione radio australiana che mandava in onda il programma Music for the Music Lovers, dedicato alla grande musica classica.

Una volta rientrato in Italia, decide d'iscriversi alla Società dei Concerti di Trieste e, vedendo arrivare grandi compositori nazionali e internazionali al Teatro Comunale di Monfalcone negli anni ‘80 - come i musicisti austriaci René Clemencic e Rudolf Buchbinder o come l’ungherese János Starker o ancora il pianista francese François-Joël Thiollier o il russo Nikita Magaloff, che lui aveva ascoltato attraverso una radio - chiede di poterli immortalare durante le loro prove.

Tutte le fotografie sono state scattate a luce ambiente, con la poca illuminazione dello spartito, cercando di afferrare tutti gli istanti più veri, più intimi, caratteristica intrinseca delle foto di Arnaldo Grundner e con cui cerca di trasmettere più emotività alle immagini scattate.

Grundner inizia a fotografare negli anni ’60, imbarcato su navi mercantili sulle rotte dell’Asia, dove più tardi ritornerà in viaggi individuali, cercando di approfondire gli aspetti culturali e sociali dei Paesi visitati.

È stato curatore della Galleria Fotografica Incontro all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari, dove ha lavorato. Ha esposto i suoi lavori in Gallerie e Musei in Italia ed all’estero e vive a Gradisca d’Isonzo.

Usa il bianco e nero per la maggiore profondità espressiva e perché più adatta al suo personale modo di fotografare.