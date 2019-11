A Ronchi due appuntamenti per ricordare i diritti dell'Infanzia

Il 20 novembre si celebra il trentennale dall'approvazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia. In un Paese in cui l'età media è sempre più avanzata e dove il saldo delle nascite è negativo, è più che mai importante ricordare che i bambini devono ricevere maggiori tutele possibili e vanno ricordati i loro diritti, universali, a partire dal principio di non discriminazione senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni del bambino e del genitore. A tutti i bambini va assicurata la sopravvivenza e lo sviluppo. L'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente in tutte le azioni decisionali. Siamo abituati a considerare i bambini come ‘piccoli’ e questo spesso ci fa dimenticare uno dei diritti fondamentali dei bambini: l'ascolto delle loro opinioni. Altro punto, di cui poco si discute e il diritto dei bambini all'ozio, che non significa non fare nulla, anzi, significa dare ai bambini del tempo libero. Solitamente, a parere di diversi studi, il momento creativo nasce dalla libertà di espressione e decisione da parte del bambino.

L' Amministrazione di Ronchi dei Legionari, da sempre sensibile alle attività per i bambini ed i ragazzi quest’anno propone due iniziative importanti. La prima proprio il 20 novembre è un omaggio a Gianni Rodari, legata alle letture per i bambini mentre la seconda, il 22 novembre, è legata sempre a letture, esperienze, ed è legata a un progetto dedicato alla Giornata della Memoria e dell'impegno verso le vittime innocenti delle mafie. L'Amministrazione ha deciso di aderire tramite l'Assessorato alle politiche giovanili a questo progetto segnalato dalla scuola assieme l'Associazione Libera contro le mafie assieme all'Associazione libertà, territorio e solidarietà, donando alcune copie di libri che verranno presentati proprio a Ronchi dei Legionari e sui quali gli studenti proporranno le loro riflessioni.

“Siamo convinti che la legalità non si debba fermare alle boutade ma sia base civile di convivenza, e vada promossa dal basso e da quelli che noi chiamiamo piccoli – sottolinea l’assessore Elena Cettul - dai quali dobbiamo invece ogni giorno sforzarci di imparare qualcosa, perché sono la parte più pura della società. La parte dove va ricercata la vera essenza umana. Mi sento di ringraziare sentitamente i dipendenti comunali, le scuole, le associazioni e i singoli che stanno promuovendo e organizzando spesso insieme e proprio a Ronchi diverse iniziative sulla libertà, sulla legalità e sulla verità, per tutte le iniziative che stanno confermando che Ronchi è un laboratorio di ascolto e discussione su questi temi, tanto scontati quanto fondamentali per la civile convivenza e per lo sviluppo della comunità”, conclude.