A Ronchi i fotoreportage del Festival del Giornalismo

Dopo il successo dell’VIII edizione del Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari, l’associazione Leali delle Notizie continua a essere presente sul territorio con le sue attività culturali. È ancora possibile visitare fino al 15 luglio le mostre fotografiche presentate al pubblico nei primi giorni del Festival del Giornalismo a Ronchi dei Legionari.

Al Consorzio Culturale del Monfalconese (CCM) in Villa Vicentini Miniussi si potrà visitare “Afghanistan e altre storie in bianco e nero" di Romano Martinis, curata da Eliana Mogorovich. Dall’America Latina all’Africa, dal Perù fino all’Afghanistan: lo scenario cambia poco. Facendo proprio l’approccio di Basaglia, Romano Martinis decide che “questi io non li lascio”. E quindi racconta gli ultimi in cicli di storie concepite come commenti giornalistici, impreziositi dalla forza che solo il bianco e nero sa regalare. Sono racconti che vengono dal Guatemala, con bambine costrette a trasportare blocchi di cemento giocando contemporaneamente a fare da madri ai fratellini più piccoli. Altri racconti provengono dalle strade di Bogotà, un Far West di violenza amplificata dalla droga. Ci sono anche gli scatti degli anni di piombo, con la cronaca italiana che si riempie di immagini di morti incomprensibili. Non solo il dolore però colpisce l’occhio del fotografo che coglie pure angoli e attimi di bellezza o di quotidiana dignità come quelli che animano la serie dei mestieri per dar voce a vite che scorrono in un’apparente tranquillità, che si aggrappano alle possibilità di garantirsi una dignitosa sopravvivenza sebbene tutto intorno l’aria trasudi aridità e miseria.

La mostra sarà visibile nei seguenti orari: lunedì al venerdì di mattina dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17.

Si potrà poi visitare nell’auditorium comunale di Ronchi dei Legionari la mostra “Un po’ più a sud. Racconti africani” di Pietro Del Re. Tratta dall’omonimo libro, l’esposizione raccoglie alcune immagini scattate in Africa negli anni nel corso di reportage realizzati per Repubblica. Nascono come “appunti fotografici”, senza filtri né pretese estetiche, per ritrarre il più realisticamente possibile l’oggetto o il personaggio inquadrato. Il libro conta 40 fotografie e sono tutte accompagnate da lunghe didascalie. La mostra racconta conflitti, pestilenze e dei disastri ambientali, che Pietro del Re ha coperto come inviato negli ultimi quindici anni. La mostra è visitabile passando davanti all’Auditorium, se si volesse vedere da vicino le fotografie, si può chiamare per informazioni l’Associazione Leali delle Notizie ai seguenti numeri: 0481 777625 / 320 8143610.

Si potrà inoltre continuare a vedere anche la mostra fotografica del fotoreporter Akitunde Akinleye dal titolo “Nigeria: gigante dai piedi d’argilla” nella sede dell’associazione Leali delle Notizie in Piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari. Curata da Angelo Bertani, la mostra è stata inaugurata durante il Festival del Giornalismo in collaborazione con l’associazione culturale Thesis, che organizza il DedicaFestival di Pordenone. Il lavoro del fotoreporter Akitunde Akinleye consiste nel documentare con tutta evidenza la situazione della Nigeria, cogliendone acutamente gli aspetti sociali, le potenzialità e le contraddizioni di più scottante attualità.

La mostra sarà visibile negli orari di apertura della sede di Leali delle Notizie: dal lunedì al mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30, martedì dalle 8.30 alle 14.30, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e sabato dalle 10 alle 12.