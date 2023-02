A Ronchi in mostra 'Perù, la terra degli Incas'

“Perù, la terra degli Incas”: è questo il titolo della personale del fotografo Adriano Pessot inaugurata nello spazio espositivo del Caffè Trieste di Ronchi dei Legionari.

La mostra rimarrà aperta fino al 10 aprile. La sua personale si compone di venti foto stampate su pannello plastico delle dimensioni di 50 x 70 cm, che rappresentano proprio le meraviglie di quella terra lontana e di quell'antica civiltà.

Pessot si occupa principalmente di foto di viaggio, ritratto, eventi culturali e sociali. Inizia a interessarsi di fotografia nel 1968, quando acquista la prima macchina fotografica “Canonet QL” a Hong Kong, dove era giunto, in uno dei suoi viaggi di lavoro, con una nave del Lloyd Triestino, sulla quale era imbarcato in qualità di ufficiale. Poi, durante gli anni ha cambiato diverse macchine fotografiche, aggiornando continuamente l'attrezzatura e passando dall'analogico al digitale.

E’ autodidatta, a parte la partecipazione a due stages a Venezia, del grande fotografo Fulvio Roiter. Ha presentato molte mostre personali e collettive ed ha partecipato a moltissimi concorsi fotografici, ottenendo vari riconoscimenti. Le sue opere sono state pubblicate diverse volte su quotidiani e riviste nazionali tra cui il mensile “Touring “del Touring Club Italiano.

E' socio del Circolo fotografico isontino di Gorizia. Quello del Caffè Trieste, oggi come come oggi a Ronchi dei Legionari, è l'unico spazio espositivo che trova posto in un esercizio pubblico. Una particolarità formente voluta da Rita ed Enrico Daniotti, i due titolari che, da molti anni a questa parte, hanno ospitato centinaia di artisti, fotografi, pittori ed esponenti del mondo artistico nazionale.