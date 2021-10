A Ronchi la giornata dedicata alla libertà di stampa

L’associazione culturale Leali delle Notizie, la Società Filarmonica Giuseppe Verdi e il Comune di Ronchi dei Legionari hanno organizzato per sabato 23 ottobre, una giornata a Ronchi dei Legionari dedicata a Cristina Visintini.

Giornalista professionista e cittadina molto attiva nel campo associativo, è rimasta nei cuori di molte persone. Cristina è stata infatti per molti anni presidente della Società Filarmonica Giuseppe Verdi e vicepresidente dell’associazione Leali delle Notizie. La comunità ronchese, assieme alle associazioni e istituzioni locali, ricorderà dunque la figura di Cristina con una giornata ricca di appuntamenti sulla libertà di stampa e di espressione, valore in cui la giornalista credeva molto.

Molti amici e colleghi giornalisti raggiungeranno Ronchi dei Legionari da tutta Italia per ricordarla. Ci sarà anche Nello Scavo, giornalista sotto scorta inviato speciale di Avvenire, Fabiana Martini, portavoce di Articolo 21 del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), Carlo Muscatello, presidente Assostampa del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Paola Colombo, Presidente del Festival Vicino/Lontano di Udine, Barbara Costamagna, giornalista di Radio Capodistria, Paola Dalle Molle, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Pari Opportunità Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale, Stefano Lusa, giornalista di Radio Capodistria, , Paolo Mocchi, presidente dell’Associazione Per La Costituzione A.P.S., e Luisa Pozzar, componente della Giunta Nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI). Si collegherà poi da Malta anche Corinne Vella, sorella di Daphne, per ricordare Cristina, che assieme al presidente Luca Perrino, ha deciso di istituire il Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia.

La giornata di sabato partirà alle 11 con l’inaugurazione della panchina dedicata a Cristina lungo il passaggio pedonale che da Via Roma porta a Piazza della Concordia. Seguirà un piccolo concerto della banda della Società Filarmonica Giuseppe Verdi. Gli appuntamenti riprenderanno poi alle 16 nella sala sottostante Maria Madre della Chiesa con delle letture sulla libertà di stampa e di espressione a cura dell’attore Giulio Morgan. Seguirà il convegno “Quando la verità non è libera, la verità non è vera (J.Prévert). La forza dell’articolo 21 della Costituzione Italiana”, in cui interverranno i giornalisti ospiti della giornata citati sopra. L’incontro sarà introdotto e moderato da Silvia De Michielis, direttrice responsabile ilfriuli.it. Alle 18 ci sarà invece la presentazione del libro “La più bella. La Costituzione tradita. Gli italiani che resistono” di Alessio Lasta, giornalista d’inchiesta e dal 2017 inviato di Piazzapulita. Dialogherà con l’autore il giornalista professionista Gianpaolo Carbonetto. Alle 20.30 si terrà un concerto delle sezioni della Società Filarmonica Giuseppe Verdi a Maria Madre della Chiesa. Ci saranno poi infine delle letture sempre sul tema della libertà di stampa e di espressione a cura di Cinzia Benussi e Lorena Boscarol.

La giornata di sabato seguirà le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la normativa vigente in materia di contenimento da Covid-19. L’evento è stato organizzato anche grazie a Termopulizie s.a.s di Salvatore Palermo & Co, all’Impresa Onoranze Funebri Bertogna e Calligaris S.r.l., alla FNSI, all’Ordine dei Giornalisti, Articolo 21 e Assostampa del Friuli Venezia Giulia, parroco Don Umberto Bottacin di Maria Madre della Chiesa, all'Associazione Nazionale Alpini e alla Pro Loco di Ronchi.