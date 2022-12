A Ronchi, La notte dei pupazzi in biblioteca

Proseguono, a Ronchi dei Legionari, le iniziative tutte dedicate ai bambini e ai ragazzi, promosse, all'interno dell'ormai consolidato patto per la lettura, dalla biblioteca Sandro Pertini e dall'assessorato comunale alla cultura.

Lunedi 12 dicembre, dalle 17, va in scena “La notte dei pupazzi in biblioteca”. Tutti i bambini potranno portare i propri pupazzi del cuore in biblioteca: passeranno la notte alla Sandro Pertini, in compagnia degli altri pupazzi. Leggeranno, dormiranno, giocheranno, cercheranno i libri che più gli piacciono. Durante la notte verranno scattate delle foto, così i bambini sapranno come i pupazzi hanno passato il tempo e quanto si sono divertiti.

Martedì 13, nel pomeriggio, si potranno riprendere i piccoli amici. Ed ai piccoli frequentatori della biblioteca verrà offerta anche una foto che mostrerà come i pupazzi hanno trascorso la notte. Ogni pupazzo avrà inoltre con sé il libro che più gli è piaciuto, e sarà proposto per il prestito, così a casa i bambini potranno leggerlo insieme ai loro amici.

E per incontrare altri bambini con i loro pupazzi. Tutti i bimbi sono invitati lunedì alle 17 per una splendida lettura in compagnia. Inoltre continuano le letture ad alta voce.

I prossimi appuntamenti sono fissati per martedì 13, dedicato ai ragazzi dai 9 agli 11 anni e mercoledì 20, questa volta per i bambini dai 4 agli 8 anni, sempre alle 17 in biblioteca.

“L’amministrazione comunale – sono le parole dell'assessore, Monica Carta - riconosce nella biblioteca il cuore pulsante della cultura comunale e si impegna pertanto a potenziarla, ampliando le sue attività, anche ricercando nuovi spazi. Vogliamo mantenere ed implementare lo sportello bibliotecario per la minoranza linguistica e ad aumentare il patrimonio librario. Grande importanza rivestono per l’assessorato e l’amministrazione, le consulte sia dei giovani, sia culturale”.