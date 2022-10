A Ronchi prosegue la mostra Semplicemente Noi

Prosegue, nella sede dell'Associazione Leali delle Notizie Aps di Ronchi dei Legionari, la mostra Semplicemente Noi, esposizione fotografica di Neva Močnik inserita nell'ambito nel mese della prevenzione del tumore al seno. Curata da Eliana Mogorovich, fa parte del progetto Arte & Territorio e si articola in una decina di fotografie di proprietà dell’Andos – Comitato di Udine dedicate a persone che hanno combattuto con coraggio e tenacia contro questa subdola malattia.

Per approfondire i contenuti della mostra, realizzata in collaborazione con l’Associazione Volendo Continuare, sono in programma due eventi collaterali, entrambi ospitati nella saletta di Isa Ambiente in via Cau de Mezo. Il primo, sabato 29 ottobre alle 20.30, sarà la presentazione del libro di Nicole Primozic Vivi! Ogni istante (Phasar Edizioni, 2020), dove l'autrice racconta le difficoltà affrontate durante la malattia e i momenti positivi che pure ha conosciuto in questo percorso. Al termine della presentazione, che prevede anche la lettura di alcuni brani del volume, si terrà un piccolo rinfresco.

Ulteriore appuntamento è in programma sabato 12 novembre alle 11, quando si terrà un aperitivo, offerto dall'Azienda Agricola Barducci di Soleschiano (Ronchi dei Legionari), assieme ai protagonisti della mostra che racconteranno la loro esperienza.

Semplicemente noi resterà aperta fino a sabato 19 novembre e osserverà gli orari di apertura della sede: lunedì-mercoledì 8.30-13.30, 14.30-18.30 / martedì 8.30-14.30 / giovedì-venerdì 9-13, 14-18 / sabato 10-12.

La mostra e gli eventi sono realizzati con il supporto dell’amministrazione della Città di Ronchi dei Legionari, della Cassa Rurale Fvg e della Tabaccheria Finatti.