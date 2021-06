A Ronchi si chiude il ciclo 'I pittori del territorio'

E’ giunto a conclusione, a Ronchi dei Legionari, il ciclo ‘I pittori del territorio’ con il quale il Comune, per quattro mesi, ha reso omaggio a cinque artisti locali, esponendo le loro opere all’auditorium.

“Voglio ringraziare, anche a nome dell’Amministrazione, per la loro disponibilità Luciano Nocent, Claudio Battistin, Amerigo Visintini, Alessandra Fazio e Sandro Vanon che hanno esposto in questo lungo periodo ancora caratterizzato dalle chiusure determinate dalla pandemia”, commenta l’assessore alla cultura di Ronchi, Mauro Benvenuto.

“Si tratta di artisti che ricoprono un ruolo identitario nella nostra storia e nella nostra comunità. Il percorso che abbiamo iniziato va proprio in questa direzione cioè valorizzare il nostro patrimonio artistico. Una serie di esposizioni che sono state accolte in modo positivo dai cittadini, creando interesse e curiosità. Un allestimento che è stato proposto nell’atrio dell’auditorium suscitando un grande consenso. Ottimo il lavoro organizzativo dei nostri uffici, ma c’è stata grande armonia anche tra gli stessi artisti, in un clima di grande esperienza e professionalità. Voglio, infine, ringraziare l’ottimo lavoro svolto dal critico Umberto Miniussi sia per la sue competenze sia per la sua enorme disponibilità a collaborare con la nostra iniziativa. Ora il tracciato è segnato, l’assessorato alla cultura e la nostra Biblioteca Sandro Pertini si faranno carico di ricercare nuovi artisti da proporre nel prossimo periodo”, conclude Benvenuto.