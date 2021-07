A Ruda 'Il Sogno Grafico di Ossi Czinner'

Nella cornice del Castello di Saciletto, sabato 10 luglio alle ore 18.00 verrà presentato il catalogo "Il Sogno Grafico di Ossi Czinner". Organizzano l'evento l'Assessorato alla Cultura del Comune di Ruda e l'Associazione Cervignano Nostra, con il patrocinio del Comune di Ruda, della Fondazione Friuli e della Fornaciai Art Gallery di Firenze.



Alla serata, presentata dalla giornalista Paola Treppo, dopo il saluto del Sindaco Franco Lenarduzzi, interverranno la curatrice Adriana Miceu e Michele Tomaselli. Sarà ospite Viviana Novak, autrice della biografia su Federico Righi, compagno della Czinner, "Colori di una vita". Il catalogo è realizzato dall’Associazione “Cervignano Nostra” con la collaborazione del Comune di Ruda e della Fornaciai Art Gallery di Firenze quest’ultima che dopo l’estate ospiterà una mostra dedicata ad Ossi Czinner, grazie a Fabio Fornaciai suo profondo estimatore.



"Il volume è frutto di un lungo lavoro che, nonostante le interruzioni temporali e le difficoltà dovute al Covid, un gruppo di persone motivate dalla consapevolezza e dall'alta ambizione di contribuire al ricordo di una grande artista è riuscito a realizzare", dice il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi. "Un volume che afferma con forza che Rosetta Ossi Czinner era un'artista di ottimo livello. In quasi quattro anni di condivisione e, soprattutto per alcuni, di costante lavoro, si sono evidenziate le sue capacità artistiche con un catalogo di opere che anticipa la loro pubblica esposizione, rimandata a causa della pandemia. I ringraziamenti vanno alla curatrice Adriana Miceu, al presidente di Cervignano Nostra Michele Tomaselli e al gallerista Flavio Fornaciai. Un grande grazie anche a tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo e coloro che in questi cinque anni hanno sostenuto, nel ricordo della Ossi, all'attività del Comune di Ruda nelle azioni finalizzate a salvare Villa Antonini, che della artista fu dimora."



Il Presidente di Cervignano Nostra dichiara che "il lavoro eseguito dal comitato artistico - organizzativo di redazione costituito da Carlo Carlucci, Fabio Fornaciai, Carlotta Fuhs, Adriana Miceu, Michele Tomaselli, Franco Lenarduzzi rappresenta per la prima volta un unicum completo dell’opera dell’artista, nelle sue varie ricerche tematiche, stilistiche e tecniche. Dopo più di un anno di lavoro, reso particolarmente difficile dal lockdown e dalle restrizioni sanitarie imposte dal contenimento epidemiologico, finalmente possiamo diffondere questa pubblicazione contenente materiale d’archivio insieme a opere più o meno conosciute, moltissime peraltro inedite al grande pubblico in quanto appartenenti a collezioni private. Si potranno ammirare prodotti artistici sorprendenti, frutto di nuove idee o di combinazioni diverse di elementi e soggetti già precedentemente noti, anche per ciò che riguarda le tecniche di realizzazione. Con l’augurio che questo importante lavoro trovi un’ampia condivisione e contribuisca al duplice scopo della riscoperta artistica di Ossi Czinner e del recupero di Villa Antonini Belgrado, un sentito ringraziamento va alla Famiglia Fedalto che concede lo spazio per l'evento."