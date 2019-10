A Sacile confronto sull'informazione cattolica e il neo-populismo

Tre incontri di alto profilo nel penultimo giorno della rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere. Tavola rotonda sull’informazione cattolica nell’epoca del neo-populismo in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia. In serata a Pordenone l’Iman di Bologna, Yassine Lafram parlerà del rapporto tra Papa Francesco e il mondo islamico contemporaneo. La kermesse fa tappa a Gorizia per raccontare la profuganza durante la Grande Guerra.



A Sacile alle ore 10.00 nella Sala Capitanio di Palazzo Carli, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “L’informazione cattolica tra sviluppo sociale e culturale nell’epoca del neo-populismo”. Partecipano Desmond O’Grady, collaboratore tra gli altri di Washington Post e New York Times, don Adriano Bianchi, presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici e direttore de La Voce del Popolo di Brescia, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Coordinano la giornalista Silvia Guzzetti e don Alessio Magoga, direttore L’Azione di Vittorio Veneto. S.E. mons. Corrado Pizziol, Vescovo di Vittorio Veneto, porterà i suoi saluti al pubblico ed ai relatori. L’incontro è promosso in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia ed è inserito all’interno della Formazione Professionale Continua. La frequenza da diritto a 2 crediti formativi.



A Gorizia, alle ore 18 nella Sala Conferenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (via G. Carducci, 2), il prof. Ivan Portelli, Presidente dell’ Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia parlerà di “Grande Guerra: il dramma della profuganza. La sofferenza al rientro”. Introduce il dott. Mauro Ungaro, direttore de La Voce Isontina.



Tornando a Pordenone, alle ore 20.30 a Palazzo Montereale Mantica, conversazione tra la vaticanista de l’Avvenire Stefania Falasca e l’Iman Yassine Lafram, Presidente dell’U.CO.I.I. – Unione delle Comunità Islamiche in Italia, a proposito de “Il dialogo del Papa con l’Islam”, alla luce dell’incontro negli Emirati Arabi di Bergoglio con il Grande Imam di al-Azhar e della firma del documento comune sulla fratellanza umana del febbraio scorso. Modera monsignor Giosué Tosoni docente di Teologia del dialogo interconfessionale e interreligioso.