A San Vito riapre la biblioteca

Riapre la prossima settimana, dopo uno stop di 9 mesi a causa dell’emergenza sanitaria, la Biblioteca civica di San Vito al Tagliamento. In particolare, si riparte in presenza da lunedì 14 dicembre, su prenotazione: sarà possibile accedere per ritirare e restituire il materiale, utilizzare le sale studio e lettura, i PC e i dispositivi digitali. Rimane attivo il prestito su piattaforma digitale. “Questa riapertura è un messaggio di speranza per l’intera comunità - esordisce il Sindaco Antonio Di Bisceglie - in questi mesi caratterizzati da un’emergenza sanitaria che continua a mordere. La Biblioteca si conferma presidio civico e culturale importante per i cittadini e finalmente può essere frequentata nuovamente dal pubblico, in sicurezza”.



Nella Biblioteca - che conta un patrimonio librario di quasi 50 mila volumi - sarà possibile accedere mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, utilizzando la mascherina protettiva che copra naso e bocca e dopo aver disinfettato le mani con soluzioni idroalcoliche. Per scegliere i libri è necessario prenotare: telefonare al numero 0434 80405 o inviare una mail all’indirizzo biblioteca@sanvitoaltagliamento.fvg.it. Sono previsti due turni, uno alla mattina dalle 10 alle 12 e uno al pomeriggio dalle 15 alle 18.30. E’ possibile prenotare solo un turno al giorno per dare modo a tutti di fruire del servizio salvo disponibilità di posti.



Attivo, sempre su prenotazione, il servizio di prestito. Per leggere e studiare è possibile prenotare una postazione per fasce orarie. La prenotazione è personale, la postazione assegnata non può essere ceduta ad altri e sarà igienizzata a ogni cambio. Sempre su prenotazione è possibile navigare su Internet. Rimane invece ancora sospeso l’accesso alle sale per la scelta autonoma dei libri.Nel dettaglio, da lunedì 14 dicembre riapre al pubblico in presenza contingentata il punto prestito nella sede principale. Infatti, in questi mesi il servizio è stato erogato ma con forti limitazioni, a partire dalla necessità di utilizzare come punto prelievo/consegna la sede adiacente della Biblioteca Ragazzi. Ora si cambia e si potrà entrare nella sede principale della Biblioteca civica chiamando il numero 0434 80405. Una volta prenotati, per accedere si deve usufruire dell’ingresso via Dante e utilizzare le scale esterne nel cortiletto salendo fino al primo piano dell’immobile principale. Per la restituzione si potrà utilizzare invece un carrello posto sotto il portico, come già disposto. Oltre al prestito libri, si diceva, c’è la possibilità di poter usufruire di ulteriori servizi come le postazioni studio (oggi sono 16 ma l’obiettivo è di ampliarne il numero) e le postazioni internet (sono 3 in tutto).Gli orari della Biblioteca civica sono i seguenti: da martedì a venerdì dalle 10 alle 12, e da lunedì a giovedì dalle 15 alle 18.30.Non è l’unica novità riguardante la Biblioteca. In queste settimane sono state acquistate dall’Ente comunale e installate otto dispositivi per monitorare l’ambito dell’ex convento. Nel dettaglio, sei dispositivi sono stati collocati all’interno della stessa Biblioteca civica e consentiranno di mettere in sicurezza gli ambienti interni, a partire dagli spazi di pubblico utilizzo. Il tutto a tutela degli operatori che ci lavorano e degli utenti e per controllare il patrimonio libraio della civica, tra i più importanti del territorio. Altri due telecamere, che prevedono multifocali e dunque la possibilità di monitorare ampie zone, sono stati installate all’esterno. Complessivamente la rete di videosorveglianza nella cittadina a controllo dei luoghi di pubblico utilizzo e i principali snodi viari sono saliti a un’ottantina: una bella ed efficace sicurezza.