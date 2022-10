A Spilimbergo 'National Geographic Photo Ark'

Ultima mostra per Friuli Venezia Giulia Fotografia 2022. La 36esima edizione del festival si conclude con l’assegnazione dell’International Award of Photography al National Geographic Explorer Joel Sartore con la presentazione della sua mostra “National Geographic Photo Ark”. Il progetto espositivo, frutto della collaborazione tra l’autore e la National Geographic Society, sarà inaugurato sabato 29 ottobre a Palazzo Tadea, a Spilimbergo, alle 18. La mostra resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 29 gennaio 2023.

Questo ambizioso progetto documenta le specie viventi a rischio di estinzione negli zoo, acquari e riserve naturali protette allo scopo di intercettare l’interesse e la sensibilità dell’uomo e delle future generazioni sul tema. Photo Ark è un messaggio visivo. Le specie animali stanno scomparendo a una velocità paragonabile a quella avvenuta al tempo delle ere glaciali. Grazie alla collaborazione con alcuni fra i conservazionisti più appassionati, Sartore riesce a scattare fotografie capaci di ispirare le persone e spingerle a fare qualcosa di concreto per difendere la biodiversità del pianeta.

Proprio perché l’estinzione si verifica così frequentemente è possibile diventarne assuefatti. Ma questa potenziale indifferenza rende il lavoro di Sartore ancora più importante, perché le sue immagini ci mostrano il valore di quello che va perso. "Forse riconoscendo questo fatto", afferma il direttore del CRAF Alvise Rampini, "possiamo impegnarci a cambiare strada, in modo da preservare per quanto ancora possibile la meravigliosa diversità della vita".

Joel Sartore stima che l’intera “National Geographic Photo Ark” conterrà i ritratti di 20.000 specie animali, tra cui uccelli, pesci, mammiferi, rettili, anfibi e invertebrati. Grazie a quello che può essere considerato il più vasto e unico archivio di ritratti realizzati per lo studio della biodiversità, “Photo Ark” persegue l’obiettivo di documentare ogni specie protetta, in parte grazie alle solide relazioni che Sartore ha stretto con molti zoo, acquari e riserve naturali. Questi ritratti iconici, che hanno catturato l’immaginazione delle persone di tutto il mondo, sono stati già proiettati sull’Empire State Building e sulla Basilica di San Pietro a Roma.

National Geographic Photo Ark presenta a Spilimbergo le immagini più avvincenti del progetto. In un faccia a faccia con gli animali provenienti dall’arca fotografica, i visitatori avranno modo di scoprire magnifiche creature e la totale dedizione dell’autore alla documentazione della fauna mondiale a scopo conservativo.

Il CRAF organizzerà per l’intera durata dell’esposizione visite guidate su richiesta, in particolare per le scuole di ogni ordine e grado: "Il nostro compito è diffondere e valorizzare la fotografia", afferma il presidente del CRAF Davide De Lucia. "In questo caso, una fotografia speciale, capace di “soffiare” sulle nostre coscienze e spronare i ragazzi a fare di più e meglio degli adulti per il benessere del pianeta".

National Geographic Photo Ark ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo: "Non è troppo tardi per intervenire", afferma Kathryn Keane, vicepresidente della programmazione pubblica presso la National Geographic Society. "Joel Sartore ha fatto vedere cosa si può fare usando la fotografia e in che modo ciascuno può contribuire a questa sfida globale".

La mostra “National Geographic Photo Ark” è stata ospitata in sedi sparse in tutto il mondo, tra cui il Annenberg Space for Photography di Los Angeles, il Museo di Storia Nazionale di Madrid in Spagna e il Centro delle Scienze di Seoul in Sud Korea. La mostra è accompagnata da una serie di libri di National Geographic tra cui Photo Ark Wonder, Vanishing, e Birds of the Photo Ark.

National Geographic Society è un’organizzazione non-profit che utilizza il connubio tra scienza, esplorazione e didattica per mettere in luce e proteggere le meraviglie del nostro mondo. Sin dal 1888, National Geographic ha investito su persone audaci e idee innovative, assegnando più di 15.000 finanziamenti per incarichi attraverso i sette continenti. Ha coinvolto 3 milioni di studenti ogni anno attraverso molteplici offerte formative e il pubblico di tutto il mondo con esperienze uniche, storie e contenuti.

Joel Sartore si è laureato in giornalismo all’Università del Nebraska. Nel 2006 ha iniziato a lavorare al progetto “National Geographic Photo Ark” nel tentativo di documentare ogni specie protetta e salvare la natura sostenendo la conservazione della fauna a rischio.

Per più di 15 anni, ha visitato zoo, acquari e riserve con l’obiettivo di creare il più vasto archivio fotografico sul tema della biodiversità. Sartore è un esploratore di National Geographic, autore, formatore, ambientalista e collaboratore regolare di National Geographic Magazine. Nel 2018 ha ricevuto il premio Rolex National Geographic Explorer of the year.

Sartore ha prodotto diversi libri inclusi Photo Ark Wonders: Celebrating Diversity in the Animal Kingdom, RARE: Portraits of America’s Endangered Species, Photographing Your Family, The Photo Ark, Animal Ark and The Photo Ark Vanishing: The World’s Most Vulnerable Animals. Oltre al lavoro per National Geographic, Sartore ha collaborato con Audobon Magazine, Life, The New York Times, Sports Illustrated, e a numerosi altri progetti editoriali. Molte trasmissioni televisive si sono interessate a lui e al suo progetto, tra cui National Geographic’s Explorer, NBC Nightly News, NPR’s Weekend Edition, Fresh Air with Terry Gross e la serie documentaria della PBS, Rare: Portraits of the Photo Ark. Sartore è inoltre un collaboratore regolare del CBS Sunday Morning Show. Attualmente vive a Lincoln, in Nebraska, con sua moglie e i suoi figli.

ORARI DI APERTURA: merc-giov-ven 15-18, sab-dom 10.30-12.30/15-18.

APERTURE SPECIALI: 8 dicembre 10.30-12.30/15-18, 24 dicembre 10.30-12.30/15-18, 25 dicembre 15-18, 26 dicembre 15-18, 31 dicembre 10.30-12.30/15-18, 1 gennaio 15-18, 6 gennaio 10.30-12.30/15-18

Per la prenotazione di visite guidate per gruppi scolastici scrivere a segreteria@craf-fvg.it