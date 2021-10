A Tavagnacco letture per i più piccoli

La Biblioteca Comunale di Tavagnacco in collaborazione con la Fondazione Luigi Bon propone la rassegna “Letture Zero-Tre”, incontri di promozione alla lettura per bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori con l'attore e formatore Luca Zalateu.



L'iniziativa si inserisce nell'ambito della "Settimana nazionale Nati per leggere" che sostiene il diritto alle storie delle bambine e dei bambini.



Gli incontri, che si terranno sabato 16 e 30 ottobre e 13 novembre dalle ore 10 alle ore 11, sono a numero chiuso, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19.

Accesso con Green Pass dai 12 anni età.



Per prenotazioni contattare la Biblioteca telefonando allo 0432-577395 o scrivendo a biblioteca@comune.tavagnacco.ud.it



Da anni il Comune di Tavagnacco aderisce al progetto nazionale "Nati per leggere" volto a sostenere e incentivare la lettura ad alta voce in famiglia, fin dai primi mesi di vita.