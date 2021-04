A Tavagnacco prosegue la rassegna 'Storie in famiglia'

Prosegue la rassegna di libri e letture on line “Storie in famiglia”, promossa dalla Biblioteca Comunale di Tavagnacco. Protagonisti dell’iniziativa i Lettori Volontari del gruppo iLEGGiLiBRi.



I prossimi appuntamenti, dedicati ai bambini dai 3 ai 7 anni e ai loro genitori, sono previsti per venerdì 23 e 30 aprile alle ore 17 su piattaforma Meet. È necessaria la prenotazione, telefonando allo 0432 577395 o scrivendo a biblioteca@comune.tavagnacco.ud.it.



Si ricorda inoltre che sono attivi i servizi "Biblioteca alla finestra", per il prestito e la restituzione di libri e materiale multimediale su prenotazione, la "Biblioteca a domicilio", il Bibliobox per la sola restituzione dei libri e il prestito digitale su piattaforma MLOL MediaLibraryOnline .



Rimangono al momento sospesi i servizi di consultazione, navigazione internet e studio in sede.