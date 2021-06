A Tiare shopping mostra immersiva con Vincent van Love

Vincent Van Love. Al cuore di Van Gogh è un’esperienza d’arte immersiva che dà vita a Vincent Van Love, il protagonista della graphic novel creata da Roby il pettirosso (nome d’arte di Ernesto Anderle), che omaggia il lato più romantico, sognatore e sensibile di Vincent van Gogh .



Attraverso un racconto digitale e interattivo, tra immagini e fumetti, spicca la colonna sonora composta da Elio e le Storie Tese, che presta anche la voce a Van Love. Un progetto che sublima il mondo dell’artista olandese, trasportando le sue vicende umane e artistiche e i visitatori in un mondo sospeso nel tempo, in cui i sogni, le passioni, le riflessioni e, naturalmente, i dipinti di van Gogh diventano il cardine di una connessione emotiva profonda tra l’alter ego del Maestro dell’Ottocento e il pubblico.



Vincent Van Love. Al cuore di Van Gogh, mediante una raffinata combinazione di riferimenti, citazioni, rielaborazioni e fumetti, propone un racconto digitale e interattivo dei tratti più umani e solari di un Van Gogh sognatore, fragile, sensibile, un po’ Alice nel Paese delle Meraviglie e un po’ Piccolo Principe, i cui valori di sono importanti ieri e oggi.



Il progetto, che si allaccia al percorso immersivo intorno a uno dei più grandi artisti della pittura moderna, già al centro della mostra multimediale che da qualche mese anima gli spazi di EmotionHall, il primo museo immersivo permanente d'Italia, aperto a gennaio 2021 presso il Meeting Place Tiare Shopping sarà presentato in anteprima alla stampa nel corso di un vernissage, alle 18.30, EmotionHall, 2° Piano del Tiare Shopping (oltre la Food Court di Piazza Maravee),Loc. Maranuz, 2 - Villesse (GO).