A Tolmezzo, 'Le immagini della fantasia' in mostra

Ritorna a Tolmezzo l’appuntamento con l’illustrazione per l’infanzia. A palazzo Frisacco (via Del Din, n. 7), dal 30 ottobre al 16 gennaio 2022, per il terzo anno consecutivo, sarà esposta una selezione di opere tratte dalla Mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia “Le immagini della fantasia 38”, fiore all’occhiello della Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede (Treviso).



L’esposizione, organizzata dal Comune di Tolmezzo in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel, la Comunità di montagna della Carnia attraverso la rete museale “CarniaMusei” e la Biblioteca Civica “A. Pittoni”, offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere le creazioni di Olga Dugina e Andrej Dugin, artisti appartenenti all’alta scuola dell’illustrazione artistica e le opere di undici professionisti che hanno interpretato i temi “Buscare nel bosco” e “Selve domestiche”.



A corollario dell’esposizione che sarà, una serie di iniziative collaterali organizzate a palazzo Frisacco. Per parteciparvi è necessaria la prenotazione (almeno un giorno prima) da comunicare ai recapiti della sede espositiva: 0433.41247; candonifrisacco@gmail.com. Tutte le attività verranno animate da alcune realtà di promozione culturale quali Cooperativa Arteventi, Teatro al quadrato, Trallallero, Associazione 0432, Rasmus nonché dall’operatore teatrale Luca Zalateu. Molteplici anche le proposte riservate alle scuole coordinate da CarniaMusei (per info e prenotazioni: 0433.487779; info@carniamusei.org; www.carniamusei.org). In programma anche un corso on line di lettura espressiva ad alta voce per adulti gestito dall’associazione Krama mercanti di storie (info: 346/7596279; kramamercantidistorie@gmail.com)., dal mercoledì al lunedì (martedì chiuso) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 e la domenica dalle 14.00 alle 18.00. Sarà allestito anche un bookshop in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel e la libreria Friulibris. In ottemperanza alle disposizioni anti-Covid in vigore, l’accesso alle sale espositive è consentito solo con Green Pass. Il programma completo degli appuntamenti collaterali alla mostra è disponibile nel sito internet