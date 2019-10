A Tolmezzo, il gusto della solidarietà

In occasione della kermesse tolmezzina “Il Filo dei Sapori”, dedicata alle tipicità agroalimentari e culinarie della Carnia, la mostra fotografica “Terra” di Sebastião Salgado sarà aperta anche sabato e domenica. I capolavori in bianco e nero dedicati dal grande fotoreporter brasiliano ai contadini “Senza Terra” del suo Paese e alle lotte per la difesa dei loro diritti, è allestita presso “Casa Gortani”, a Tolmezzo, in via Renato Del Din 6.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, saranno osservati i seguenti orari: 10-13 / 14-19.

L’esposizione è stata allestita dal “Circolo culturale fotografico carnico” e dal Gruppo “Beni collettivi della Carnia”, in collaborazione con l’Arciconfraternita dello Spirito Santo “Pieres vives” di San Pietro, in occasione del “Tempo del Creato” (1° settembre-4 ottobre) e per richiamare l’attenzione delle Comunità della Carnia sul Sinodo per l’Amazzonia, in programma dal 6 al 27 ottobre, a Roma.

L’assemblea ecclesiale è stata indetta da Papa Francesco per affrontare il tema: “Amazzonia. Nuovi cammini per la Chiesa e per una Ecologia integrale” e per sollecitare l’umanità intera a mettersi in ascolto del grido dell’Amazzonia, dei suoi poveri, delle sue acque e delle sue foreste.

Buon vivere, promozione umana integrale, distruzione estrattivista, popoli indigeni in isolamento, migrazioni, urbanizzazione, famiglia e comunità, corruzione, salute ed educazione integrale, inculturazione e interculturalità… sono alcuni dei temi all’ordine del giorno nei dibattiti sinodali che interpellano chiunque voglia prendersi cura della Casa comune con quell’onestà, responsabilità e coraggio che, in occasione del Summit dell’Onu 2019 sull’Azione per il Clima, il Papa ha proposto come qualità morali indispensabili per affrontare concretamente la crisi climatica.

La mostra di Sebastião Salgado “Terra”, distribuitain Friuli dall’Associazione “Gruppo ’89” di San Giovanni al Natisone, che la custodisce per conto delle organizzazioni non governative “Frères des hommes Europe” e “Fundaciópels drets col•lectius dels pobles”, sarà visitabile a Tolmezzo fino al 27 ottobre.

Nei giorni feriali, “Casa Gortani” osservai seguenti orari: 8-13 / 14-17 (eccettuati mercoledì e venerdì pomeriggio e il sabato). Altre foto dello stesso progetto artistico di Sebastião Salgado possonoessere ammirate, nello stesso periodo di tempo,al “Cinema David” (in piazza Centa) e alla “Bottega del Mondo” (in via Porta di Sotto), nei rispettivi orari di apertura.