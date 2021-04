A Tolmezzo riapre palazzo Frisacco

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge del 22 aprile 2021 e con l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, dal 26 aprile riaprono al pubblico gli spazi culturali cittadini. In particolare sono nuovamente visitabili a palazzo Frisacco, a Tolmezzo, la pinacoteca Corbellini e la mostra Falisçhis allestita al piano terra (Sala Cussigh) e al 2° piano.



L'orario di apertura è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.



L'esposizione dedicata alla "Carnica Arte Tessibile" potrà essere visitata fino al 30 maggio; su richiesta si organizzano visite guidate per le giornate del sabato e della domenica.

Per la prenotazione contattare il numero 0433.41247 oppure inviare una mail a candonifrisacco@gmail.com.



Si ampliano anche i servizi della biblioteca civica Adriana Pittoni che, con il passaggio in zona gialla, riapre le aule studio (12 postazioni) il cui utilizzo avviene su prenotazione. Gli utenti, su appuntamento, potranno inoltre accedere autonomamente agli scaffali per scegliere libri e dvd.

Per informazioni: 0433487950/ biblioteca@com-tolmezzo.regione.fvg.it.