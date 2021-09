A Trieste 'Un Mare di Archeologia'

Si apre venerdì 24 a Trieste il Festival Archeo-storico Un Mare di Archeologia in programma dal 24 al 26 settembre 2021. La seconda edizione del Festival, inserito all’interno di Trieste Next - Festival della ricerca scientifica, prevede ospiti di prestigio e conferenze, incontri, laboratori per le scuole, reading teatrali, visite guidate, presentazioni di libri e proiezione di videoclip ma anche rievocazioni storiche e la riscoperta di un misterioso fotografo triestino di inizio ‘900.

La parola d’ordine del festival (organizzato da Società Friulana di Archeologia o.d.v.– sezione giuliana, Associazione Musica Libera, Centro Regionale Studi di Storia Militare Antica e Moderna CRSSMAM) è “fare divulgazione” del sapere storico e di quello archeologico nel modo più ampio possibile.

Volti di spicco dell’edizione 2021 il giornalista e storico Paolo Mieli, conduttore di RaiStoria e autore per Rizzoli del libro “La terapia dell’oblio (2020)”, lo storico Louis Godart e Paolo “Gibba Metal Detector” Campanardi, famoso volto televisivo di Discovery + e DMAX. Di particolare interesse anche la conferenza su Cufter, misterioso fotografo triestino protagonista di un innovativo progetto social.

Sei le sedi di svolgimento: piazza dell’Unità d’Italia, dove troveranno posto anche gli stand espositivi, all’interno Area Next, l’Auditorium del Museo Revoltella, la Sala Costantinides del Civico Museo Sartorio e il Teatro Romano.

Le tre intense giornate della rassegna prevedono laboratori per le scuole e attività interattive su ricerca e divulgazione storica in sinergia con “La Notte dei ricercatori”. Nel corso del festival varie associazioni organizzeranno laboratori e conferenze per i visitatori, spaziando dall'archeologia sperimentale alla realtà virtuale, dalla presentazione di libri alle conferenze su progetti di divulgazione storica innovativa. Tra i temi delle conferenze, l’Iliade alla luce delle nuove scoperte nel campo dell’archeologia e della filologia sarà al centro dell’incontro con lo storico Louis Godart moderato dal Presidente dell’Associazione Musica Libera, Davide Casali.

Un ruolo centrale avrà il Teatro Romano dove verranno svolte, in collaborazione con la Soprintendenza Abap Fvg, la cerimonia commemorativa che farà seguito alla presentazione di una copia dell’epigrafe romana recentemente riscoperta e tornata in vita e il Reading teatrale a cura della Compagnia della Pietra “Pria che l’erbe inaridisse il Verno”. Al teatro Romano verranno svolte anche una serie di visite guidate con prenotazione obbligatoria, a cura della Sopritendenza Abap Fvg.

Si parlerà anche di medicina, cosmesi e cucina in epoca romana con il divulgatore storico Giorgio Franchetti e, alla presenza dell’autore, verrà presentato il libro di Fiorenzo Catalli “La Sacra Via” (Dielle editore).

L’epoca della romanizzazione in area giuliana sarà al centro di una conferenza dal titolo “Oltre Aquileia: la conquista romana del Carso”, mentre Aquileia è oggetto di un videoclip tra musica e archeologia, “Il Fiocco di Aquileia”. E si parlerà anche di Venezia durante l’incontro “Archeologia e rinascimento a Venezia: Hypnerotomachia Poliphili” dedicato al romanzo allegorico stampato nella città lagunare da Aldo Manuzio il Vecchio nel dicembre 1499.

Ma il momento clou sarà la conversazione con il giornalista e storico Paolo Mieli su “Divulgazione storica e manipolazione della memoria: riflessioni in margine al libro “La terapia dell’oblio”. Condurranno l’incontro Piero Pruneti, direttore della rivista “Archeologia Viva” e Omar Monestier, direttore del quotidiano “Il Piccolo”.

Il programma delle giornata di apertura, venerdì 24 settembre, prevede dalle 9 alle 13 piazza dell’Unità d’Italia dei Laboratori per le scuole medie con attività interattive organizzate per i ragazzi delle scuole triestine. Seguirà dalle 15 alle 16.30 in piazza dell’Unità d’Italia l'atteso incontro con Paolo “Gibba Metal Detector” Campanardi, famoso volto di Discovery + e DMAX che incontrerà bambini e ragazzi per condividere le sue esperienze di ricerca sul campo. Dalle 20 alle 22 in piazza dell’Unità d’Italia si svolgeranno i Laboratori de “La Notte dei Ricercatori”, attività interattive su ricerca e divulgazione storica. L'Auditorium del Museo Revoltella di via Diaz, 27 ospiterà infine dalle 21 alle 22 la conferenza "Chi è Cufter?", la riscoperta di un fotografo triestino di inizio ‘900. L’incontro sarà moderato dal prof. Massimo Sgambati.

La partecipazione agli eventi è gratuita, nel rispetto delle normative sanitarie, ma è necessaria la registrazione sul sito www.triestenext.it

La manifestazione è stata resa possibile grazie al Comune di Trieste Assessorato Scuola, Educazione, Università e Ricerca, Decentramento, con il contributo della Fondazione Benefica Alberto e Kathleen Casali e all'importante collaborazione con l’Istituto Tecnico Deledda-Fabiani di Trieste e il supporto dell'Associazione Storigrafica.