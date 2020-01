A Trieste 21 nuove pietre d'inciampo

"Le pietre d'inciampo, nella loro semplicità, hanno una forza incredibile. Non solo ti fanno ricordare quanto accaduto nel secolo scorso ma riescono anche a portati alla nostra attualità. Camminando per la città, si possono vedere e conoscere, infatti, i luoghi dai quali davvero le persone sono state deportate". Questo il commento dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha partecipato in piazza Cavana a Trieste alla posa della prima delle 21 nuove pietre d'inciampo per ricordare altrettante vittime della Shoah. Le 'stolpersteine', realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig, sono state installate su iniziativa della Comunità ebraica di Trieste in collaborazione con il Comune e con l'autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e si vanno ad aggiungere alle 29 già posizionate nel capoluogo regionale tra il 2018 e il 2019.

"Queste pietre ti fanno immergere in quel periodo storico per farti capire - sottolinea Roberti - quanto terribile sia stato e quanto dobbiamo evitare che si ripeta in futuro". Sono un "inciampo nella quotidianità per mantenere la memoria per le future generazioni" ha ricordato Shai Misan, nipote di Diamantina Israel Misan, nata a Trieste nel 1913 e deportata ad Auschwitz dove trovò la morte.

"Inciampa e pensa, inciampa e dedica cinque secondi alla vita degli altri" è stato l'invito che Shai Misan ha voluto rivolgere a tutti i presenti e in particolare agli studenti del liceo classico linguistico Petrarca di Trieste che hanno partecipato numerosi all'iniziativa.