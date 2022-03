A Trieste la mostra 'Physis - la natura dell’anima'

Inaugura venerdì 4 marzo la mostra personale di Megx, intitolata Physis - la natura dell’anima, presso la galleria d’arte contemporanea Tivarnella Art Consulting. megx si è distinta nel corso del festival internazionale di arte contemporanea DeSidera, nell’ambito del quale è stata insignita del premio “Mostra Personale”. L’autrice marchigiana sarà presente venerdì 4 marzo dalle 18:30.



Durante l’esposizione verrà presentato un ciclo di sculture ed installazioni che indagano l’anima umana attraverso l'archetipo del palloncino: è il protagonista di un viaggio visionario durante il quale si modifica, si appesantisce e si sporca fino a diventare un relitto di ferro arrugginito logorato dai dogmi e dalle regole della civiltà. "Le opere che realizzo esprimono concetti in bilico, danno forma a contraddizioni, sono nel limbo appese a un filo, leggere e pesanti contemporaneamente".



Megx, scenografa di formazione, capisce presto che il teatro non è lo strumento adatto per esprimere la sua sensibilità. Si dedica all'Arte immersa in una profonda ed estrema ricerca che abbandona nel 2015 per dedicarsi allo studio del design, della grafica e delle nuove tecnologie.Dal 2018 lavora come creative and product designer. Costretta in casa dalla pandemia decide di ricominciare a fare ciò che naturalmente le appartiene, e così ritorna all’Arte.Appassionata da sempre di arte concettuale, si libera nella realizzazione di opere che sfiorano la performance e l’installazione ma non lo sono definitivamente.Le sue opere sono esperimenti, tracce di un inizio, esercizi per spurgare la normalità, tentativi per osare ad essere libera.La mostra è curata dallo Studio Tivarnella Art Consulting di Trieste. Dal 2018 si occupa di formazione, consulenza, curatela, editoria ed offre agli artisti i servizi di diversi esperti del mondo dell’arte. Per accedere alla visita è necessario essere in possesso del Green pass rafforzato.