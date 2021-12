A Trieste la presentazione del Progetto di Traduzione in italiano del Talmud

Martedì 7 dicembre, alle 17, al Museo della Comunità Ebraica di Trieste 'Carlo e Vera Wagner', in via del Monte 5, si svolgerà l’evento 'Il Progetto Traduzione Talmud Babilonese: Umanesimo e tecnologia in favore del dialogo interculturale'.

All’incontro partecipano: Rav Alexander Meloni, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Trieste, Clelia Piperno, Direttore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese, Rav Ariel Haddad Coordinatore del Museo della Comunità Ebraica di Trieste 'Carlo e Vera Wagner' e David Dattilo, Responsabile Ricerca e Sviluppo Progetto Traduzione Talmud Babilonese e Responsabile Progetto YESHIVA’. Modera l’incontro il Presidente del Circolo della Stampa di Trieste, Pierluigi Sabatti.

Durante l’evento sarà presentato, per la prima volta a Trieste, il Progetto di Traduzione italiana del Talmud Babilonese, che ad oggi rappresenta il più importante, per ampiezza e complessità, progetto di “Umanesimo Digitale”. Più di novanta studiosi e personalità di spicco della cultura ebraica di tutto il mondo e un software “TRADUCO”, unico nel suo genere, sono gli elementi di innovazione di questo importante lavoro di studio che offre l’opportunità, finalmente in Italia, di accedere e conoscere il Talmud, l’opera più importante della cultura ebraica.



Il progetto è frutto di un protocollo d’intesa tra Presidenza del Consiglio, MUR, CNR e UCEI-CRI. L’incontro sarà inoltre l’occasione per mostrare in anteprima la ‘YESHIVA’: la nuova piattaforma digitale per lo studio del Talmud e la diffusione della cultura ebraica, che permetterà la lettura e l’analisi dei testi. Un nuovo ambiente digitale per la formazione e la comprensione di una delle lingue più antiche. Un progetto unico al mondo che apre nuove possibilità al dialogo interculturale.Il primo volume Rosh haShanà, pubblicato nel 2016, è stato donato alla Library of Congress degli Stati Uniti d’America e consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente Israeliano, Reuven Rivlin. Durante la 73esima Assemblea Generale alle Nazioni Unite il Progetto Traduzione Talmud Babilonese è stato presentato in un side event come best practice nell’uso di nuove tecnologie applicate alla cultura che incoraggia il dialogo interculturale e l’inclusione sociale di minoranze.Ad oggi sono stati pubblicati sei trattati tutti editi La Giuntina, che hanno riscosso l’interesse di numerosi studiosi e appassionati nazionali e internazionali. Ultimo in uscita, Betzà. Il volume suddiviso in cinque capitoli, fa parte dell’Ordine delle Feste, e sono proprio i giorni festivi, le loro modalità di osservanza e le differenze rispetto allo Shabbàt ad essere l’argomento centrale di questo nuovo trattato disponibile da oggi 2 Dicembre in tutte le librerie.Sarà possibile partecipare all’incontro anche da remoto, collegandosi alla diretta Facebook sulla pagina del Museo della Comunità Ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner” o attraverso la piattaforma Zoom. L’accesso al Museo sarà consentito esclusivamente a coloro in possesso di Super Green Pass con un documento d’identità valido.