A Trieste riaprono le biblioteche comunali

Il Comune di Trieste da martedì 12 e fino a venerdì 15 gennaio riapre le biblioteche comunali. Saranno attivi i servizi di prestito e consultazione, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali vigenti e in attesa delle nuove ordinanze in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica e dei rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.



Gli ingressi saranno contingentati e le postazioni a cui accomodarsi ridotte di numero e distanziate, nel rispetto del protocollo sulle misure di prevenzione in materia di contenimento del contagio da Coronavirus adottato dal Comune di Trieste.



Tutte le informazioni dettagliate a riguardo sono pubblicate sui siti web e sulle pagine Facebook di Biblioteca Hortis, Quarantotti Gambini e Mattioni.