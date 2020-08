A Udine 'I Cieli e le Terre di Tiepolo'

Il programma “I cieli e le terre di Tiepolo”, annunciato a gennaio 2020 e sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, avrà luogo dal 5 settembre fino al 5 dicembre 2020.



Giovedì 3 settembre, alle 10.30, a Palazzo D’Aronco, l'inaugurazione del progetto 'I cieli e le terre di Tiepolo. Il Settecento a Udine e in Friuli Venezia Giulia', omaggio a Giambattista Tiepolo (1696-1770) nel 250° anniversario della sua scomparsa.

Itineraria presenta dodici incontri di storia, arte, musica ed enogastronomia, per promuovere la conoscenza del grande maestro e illustrare quanto accade in questa regione posta tra Venezia e l’Austria, ai confini d’Italia, durante un’epoca che fu feconda e illuminata, di grande fermento artistico, sociale ed economico, quando operano contemporaneamente i talenti di Antonio Zanon, Jacopo Linussio e Giuseppe Tartini.



Il progetto rientra tra gli obiettivi statutari di Itineraria: divulgare il nostro patrimonio culturale. A corollario delle visite guidate, su tutto il territorio regionale, sono previsti interventi di approfondimento a cura di docenti e allievi delle Università di Udine e dell’Accademia delle Belle Arti di Udine “GB Tiepolo” ed esperti di settore; momenti musicali con brani di autori del XVIII secolo a cura di: Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine e l’arpista Emanuela Battigelli; presentazione di prodotti enogastronomici autoctoni e d'eccellenza della Regione del Friuli Venezia Giulia.



Itineraria nasce con lo scopo di approfondire l’indagine sul patrimonio storico, artistico e paesaggistico locale per divulgarne la conoscenza. Persegue il compito di contribuire ad accrescere la sensibilità per la sua cura, tutela e salvaguardia, secondo il principio per il quale solo attraverso una profonda e attiva presa di coscienza della portata culturale del patrimonio storico-artistico, in particolare nel campo della formazione, possa maturare una consapevole coscienza civile in questo settore.