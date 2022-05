A Udine, 'La sfida ecosistemica'

Venerdì 13 maggio alle 18, nel nuovo centro culturale Spazio35 a Udine, il filosofo Tiziano Possamai terrà una lezione dal titolo La sfida ecosistemica. L’evento si svolge nell’ambito della XVIII edizione del Festival Vicino/lontano ed è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale OnArt di Udine.

Che rapporto può esserci tra una tribù della Nuova Guinea, una caldaia casalinga, la relazione tra una madre e il suo bambino, la guerra tra le nazioni, l’attuale crisi climatica? In occasione della pubblicazione dell’edizione inglese del libro Dove il pensiero esita. Gregory Bateson e il doppio vincolo, Tiziano Possamai ripercorre le tappe principali, le questioni e le scoperte più significative della multiforme ricerca di uno dei pensatori più imprevedibili e originali del 900, la cui opera non smette di fornire importanti strumenti concettuali per leggere la realtà.

La lezione verterà in particolare sugli studi che conducono Bateson a quel complesso di relazioni e di idee che tengono insieme la dimensione del vivente e che Bateson a un certo punto riconosce e definisce come Ecologia della Mente.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Gino Colla, fondatore dell’associazione culturale On Art. La partecipazione è libera e gratuita.

Al termine dell’incontro l’associazione culturale OnArt Udine è lieta di offrire un aperitivo.

Tiziano Possamai insegna Antropologia culturale all’Accademia di Belle Arti di Venezia e Psicologia dell’arte a Brera. Tra le sue pubblicazioni: Inconscio e ripetizione (Milano 2017); Consulenza filosofica e postmodernità (Roma 2011); Dove il pensiero esita. Gregory Bateson e il doppio vincolo (Verona 2009).

Spazio35 (via Caterina Percoto 6) è un nuovo centro culturale di freschissima inaugurazione. Nasce con l’obiettivo di ridare vita alla scena artistico-culturale udinese, mettendo insieme idee, visioni, pratiche e progetti attraverso un processo di co-creazione e di contaminazione in continuo divenire.