A Udine, 'Nina' di Rita Maria La Boria

Venerdì 17 febbraio, alle 18, alla Libreria Friuli di Udine, è in programma la presentazione di 'Nina' di Rita Maria La Boria, con Giuseppe Sciuto.

"Nina lo sapeva. La sua pelle lo sapeva. L'uomo passatole accanto senza sfiorarla era una parte di sé. Una sensazione di appartenenza si stava disperdendo nell'aria insieme al suo profumo, mentre lo osservava allontanarsi. Quanta vita passata a cercare di dimenticare e ora l'antico nastro di quell'antica canzone andava riavvolto, insieme ai fantasmi, ai segreti inquietanti, all'adolescenza violata. Era ora di mettere mano al destino e di farlo ruotare nel verso giusto, come una sliding doors inedita e compiacente. Ma il presente le avrebbe concesso una seconda occasione? Nina ci credeva con tutta sé stessa. Avrebbe stretto forte le dita, a impedire che l'antica profezia della zingara svanisse e le linee disegnate sul palmo della mano prendessero altre strade. Una vicenda che si snoda tra gli anni novanta ad oggi, ha come cornice la cittadina di Udine e come colonna sonora la grande canzone d'autore italiana. Un romanzo d'amore che si tinge di giallo e di nero e si popola di alcune di quelle che De André avrebbe definito Anime salve".