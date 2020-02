A Udine 'Scrivere l'orrore. Letterature e Shoah'

Mercoledì 5 febbraio 2020, alle ore 18.00, per il ciclo “Dialoghi in Biblioteca” organizzato dalla Biblioteca Civica presso la Sala Corgnali, verrà presentato il libro Scrivere l'orrore. Letterature e Shoah, a cura di Angela Fabris e Romano Vecchiet. Dialogherà con i curatori Valerio Marchi.



Il volume, che raccoglie alcuni contributi di studiosi italiani sul tema delle letterature della Shoah presentati a Udine in Sala Ajace nel 2012, si arricchisce di nuovi saggi di docenti afferenti a università europee e statunitensi che, accanto alla figura di Primo Levi, analizzano anche quella di Liana Millu, oltre ad alcune voci tedesche e austriache che si sono confrontate sulla realtà concentrazionaria.



Non manca, infine, una puntuale ricognizione in merito al trasporto in treno dei deportati nei Lager, che ha visto Udine e la ferrovia «Pontebbana» quali crocevia fondamentali di un esodo dall'Italia spesso senza ritorno, mentre di particolare interesse è il tema – anch'esso presente nel volume – della memoria italiana dello sterminio degli ebrei d'Europa



Sono presenti interventi di: Anna Baldini, Angela Fabris, Pier Vincenzo Mengaldo, Giuliano Migliori, Luigi Reitani, Romano Vecchiet.

Prefazione del Sindaco di Udine Pietro Fontanini.



Angela Fabris (Udine 1969) insegna letteratura italiana e spagnola all’Università di Klagenfurt. Settori privilegiati della sua ricerca sono i giornali veneziani del diciottesimo secolo e il romanzo breve del Siglo de Oro. Ha pubblicato saggi sulla letteratura mediterranea, la letteratura ebraica, Giacomo Leopardi, Italo Svevo, il futurismo, il cinema italiano horror e di fantascienza.



Romano Vecchiet (S. Daniele del Friuli 1953) è dal 1991 Direttore della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine e dal 2014 responsabile anche dei Civici Musei della città. Ha pubblicato vari saggi di biblioteconomia, di storia delle ferrovie friulane e reportage di viaggio dall'Europa.