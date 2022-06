A Udine 'War Is Not Over'

La guerra non è mai finita per chi abita nel nord della Siria. E la guerra non è finita per i tanti curdi che vivono in Turchia del sud. Civili attaccati in un Paese dove la guerra non dovrebbe esserci. Neppure per gli Ezidi nel nord dell’Iraq, la guerra è finita. Nel suo ultimo docufilm il regista Ivan Grozny Compasso racconta una storia che sembra purtroppo essere senza fine. Venerdì 24 giugno alle 21, al Circolo Nuovi Orizzonti (via Brescia 3, Rizzi- Udine), il giornalista e regista presenterà il suo ultimo docufilm “War Is Not Over”.

Ivan Grozny Compasso dal 2014 a 2021 ha ripetutamente viaggiato tra Siria, Iraq, Turchia, Balcani e Libano. Nel novembre 2014 è stato tra i pochi reporter al mondo a riuscire a entrare a Kobane per testimoniare in prima persona la resistenza curda all’assedio portato dall’Isis. Da queste sue esperienze è nato "War Is Not Over”, patrocinato da Amnesty International e realizzato grazie al contributo del Comune di Padova, in collaborazione con Articolo 21.

"No, la guerra non è finita" afferma il portavoce di SDF (Syrian Democratic Forces) al termine del film, anche se è quasi del tutto scomparsa dai nostri schermi. La guerra non è finita per chi abita nel nord della Siria ed è costretto a subire gli attacchi delle forze armate turche oltre che dei mercenari Daesh, ritrovandosi a vivere in immensi campi profughi privi di ogni servizio. La guerra non è finita per i tanti curdi che vivono nel sud della Turchia del sud: uomini, donne e bambini aggrediti militarmente in un Paese dove la guerra non dovrebbe nemmeno esserci. Neppure per gli Ezidi nel nord dell’Iraq, la guerra è finita. Massacrati prima da Daesh e ora perseguitati per la loro idea di società che li accomuna alla battaglia dei curdi del Rojava: entrambi coltivano il sogno di una società paritaria e giusta, inseguendo il sogno del “Confederalismo democratico”. E c’è chi da tutto questo fugge, scegliendo la Balkan Route o il Libano.

Al termine della proiezione il giornalista Nicola Angeli dialogherà con l’autore.

La serata fa parte della rassegna estiva del Circolo Nuovi Orizzonti PEOPLE -Le persone, il potere, la pace, all’interno del programma di UdinEstate2022 e realizzato grazie al contributo del Comune di Udine.

Tutti gli appuntamenti saranno svolti in ottemperanza alle attuali normative anti-Covid; per informazioni sull’incontro inviare una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com