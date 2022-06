A Udine anteprima del nuovo libro di Ilaria Tuti

Appuntamento da non perdere, giovedì 9 giugno, alle 18.30, alla Libreria Moderna Udinese. Sarà presentato, in prima nazionale, ‘Come vento cucito alla terra’ (Longanesi), in nuovo romanzo di Ilaria Tuti. L’autrice ne parlerà con la scrittrice Elena Commessatti.

La scrittrice gemonese, che ha conquistato il pubblico con le appassionanti indagini della commissaria Teresa Battaglia in ‘Fiori sopra l’inferno’, ‘Ninfa dormiente’, 'Luce nella notte' e ‘Figlia della cenere’ ed è salita in vetta alle classifiche nazionali con ‘Fiore di roccia’, dedicato alle portatrici carniche nella Grande Guerra, anche in questo caso ci porta nel passato.

‘Come vento cucito alla terra’, infatti, ripercorre la storia dimenticata delle prime donne chirurgo, una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente gestito da loro. Ma è anche la storia dei soldati feriti e rimasti invalidi, che varcarono la soglia di quel mondo femminile convinti di non avere speranza e invece vi trovarono un’occasione di riabilitazione e riscatto.

Ci sono vicende incredibili, rimaste nascoste nelle pieghe del tempo. Sono soprattutto storie di donne. Ilaria Tuti riporta alla luce la straordinaria ed epica impresa di due di loro.

Per info e prenotazioni: 0432-504284 e modernaudinese@lelibreriesrl.it