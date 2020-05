A Udine Buoni libro e Buoni scuola in base all'Isee

Arrivano i Buoni libro e i Buoni scuola per gli studenti più bisognosi, a Udine. A partire dal 18 maggio i genitori interessati potranno presentare la domanda per ottenere un contributo per l’acquisto dei libri di testo (Buoni Libro) per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2020/2021, residenti nel Comune di Udine e con Isee non superiore a 10mila euro.



Sempre dal 18 maggio 2020, grazie alla rendita del Lascito Fior Benvenuto Elia, i genitori interessati potranno presentare la domanda per interventi di carattere individuale diretti a contribuire alla spesa delle famiglie per l’acquisto di materiali e strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche (Buoni Scuola) per gli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado nel prossimo anno scolastico 2020/2021 e che abbiano nascita e residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Udine e ISEE non superiore a 10mila euro.



Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, accedendo al sito del Comune di Udine all’indirizzo https://www.comune.udine.it/contributi-per-acquisto-libri-testo per i Buoni Libro e https://www.comune.udine.it/contributi-per-acquisto-di-materiale-didattico per i Buoni Scuola, e dovranno pervenire entro il termine tassativo fissato per le ore 12.00 del 19 giugno 2020 (le domande pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione).