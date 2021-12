A Udine, dopo tre anni di lavori, inaugura Palazzo Dorta

Dopo tre anni di lavori, verrà inaugurato a Udine, mercoledì 15 dicembre, Palazzo Dorta, storico edificio ubicato ai piedi del Castello, proprio all’angolo di vicolo Sottomonte con affaccio su piazza della Libertà.



L’appuntamento è alle 11.30 in Sala Ajace (ingresso dalla Loggia del Lionello) per i saluti del Sindaco Pietro Fontanini e gli interventi dell’architetto Giorgia Musina della Soprintendenza ai Beni Culturali, del presidente dell’ARLeF Eros Cisilino, dell’architetto Enrico Franzolini e del geometra Luigi Toller. Interverrà anche lo scrittore Roberto Tirelli, che presenterà il libro “Palazzo Dorta. Luogo nobilissimo in Udine”, dedicato proprio alla storia del Palazzo e alle famiglie che nei secoli lo hanno abitato.



Seguirà il taglio del nastro, davanti all’ingresso di Palazzo Dorta in piazza della Libertà. Chi lo desidera, potrà visitare il Palazzo accompagnato dallo staff, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.



I lavori di restauro conservativo dell’edificio, realizzati su iniziativa dell’imprenditore Alessandro Salvatelli, sono durati quasi tre anni e hanno portato alla realizzazione di 6 unità immobiliari di pregio proposte in locazione, in un contesto in grado di coniugare il fascino del passato al comfort delle più moderne tecnologie dell’abitare. Restaurato nel rispetto delle radici culturali della città di Udine e del Friuli, Palazzo Dorta si articola in altezza su quattro piani ed otto livelli ed è dotato dei servizi più moderni, come il garage privato nei due livelli inferiori e una moderna area fitness.