A Udine, il Carnevale fa rima con la lettura

C’è tempo fino al 16 febbraio per partecipare alla prima edizione del Contest Fotografico “CarnevaLibrando”, l’iniziativa ideata dal Comune di Udine per celebrare il Carnevale 2021, che mette in palio buoni libro dal valore di 40 euro ciascuno, spendibili presso le librerie del circuito “Librerie in Comune”.



Aderire all’iniziativa è facilissimo: basta inviare, tramite l’apposito form, disponibile sul sito del Comune una foto con un soggetto vestito con un costume carnevalesco ispirato ad uno dei seguenti temi: “Io resto a casa!” (costumi realizzati utilizzando materiali di uso comune o di riciclo e facilmente reperibili tra le mura domestiche); “Scappato dallo zoo” (travestimento da animale); “Saranno famosi” (costumi ispirati a personaggi famosi delle fiabe o della realtà); “Giro del mondo in costume” (abiti tradizionali di altri Paesi del mondo); “Carnevale in libertà” (costumi divertenti bizzarri a tema libero).



I partecipanti, che dovranno risiedere a Udine, saranno suddivisi in tre categorie: Junior (bambini fino ai 10 anni), Teenager (dagli 11 ai 17 anni) e Senior (dai 18 anni in su).



Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Udine – Uff. Turismo e Grandi Eventi alla mail carnevale@comune.udine.it oppure ai numeri 0432/ 1272275 – 2783 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00).