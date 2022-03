A Udine il festival del Tiepolo

Il convegno internazionale 'Tiepolo: i Disegni', che si è svolto a Palazzo Antonini Belgrado a Udine, con grande partecipazione e interesse, nei giorni 4 e 5 marzo, ha aperto il “Festival dei Tiepolo”.



Il progetto ideato e realizzato da Itineraria ha come obiettivo la valorizzazione della città di Udine e del territorio regionale, delle sue istituzioni formative e culturali attraverso e intorno all’opera di Giambattista Tiepolo e del Settecento in regione, con una serie di eventi culturali articolati tra Arte e Musica, Costume ed Enogastronomia.



Dopo gli incontri e itinerari d’arte proposti dal 10 al 11 marzo, viene proposto un vario e ricco programma di eventi dal 23 al 27 marzo, giorno della morte di Giambattista Tiepolo.



Il programma è stato realizzato con il contributo di: Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Camera di Commercio Pordenone-Udine con il patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Comune di Gorizia, Comune di Udine, Università degli Studi di Udine, Camera di Commercio Pordenone-Udine e con l’apprezzamento del Club per l’UNESCO di Udine.



Con la collaborazione di Comune di Udine, Cattedrale di Santa Maria Annunziata, Fondazione Casa Secolare delle Zitelle in Udine, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Trieste, Università di Udine, Conservatori “Giuseppe Tartini” di Trieste e “Jacopo Tomadini” di Udine, Educandato Statale Collegio “Uccellis”, Liceo Classico “Jacopo Stellini”, Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli”, Lucia Carolo, Michelangelo Castellarin, Romeo Comunello di “Rosa Mundi”, Giulia D’Andrea, Gilberto Ganzer, Elisa Toppano, Cantina Foffani Azienda Vinicola, ORO Caffè, Panificio Pasticceria Enzo Cavallo, Villa Manin Guerresco.Prenotazione obbligatoria: +39 347 2522221 itineraria@itinerariafvg.itè un’associazione non a fini di lucro che opera in Friuli Venezia Giulia e a Venezia dal 1993, nel campo della ricerca, della divulgazione del patrimonio storico-artistico e del turismo culturale. Ha realizzato eventi culturali volti ad approfondire la storia e l’arte del territorio, mettendo in luce pure gli aspetti della cultura materiale, anche in relazione con le regioni e i paesi contermini. Come da statuto, l’obiettivo è promuovere la cultura del territorio, sviluppare una conoscenza responsabile, educando alla tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.In allegato il programma.