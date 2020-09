A Udine inaugura 'Contrappunto'

Si intitola ‘Contrappunto’ ed è la prima edizione di un progetto che coinvolge otto artisti del territorio, nati in Friuli oppure con base operativa in regione, chiamati a dialogare, ciascuno con il proprio stile e linguaggio, con un’opera liberamente scelta tra quelle appartenenti alle collezioni civiche di arte moderna o nei depositi museali udinesi.



A cura di Vania Gransinigh, conservatrice dei Civici Musei, e di Francesca Agostinelli, docente di storia dell’arte e critico indipendente, l’esposizione sarà presentata in anteprima giovedì 24 settembre alle 15 a Casa Cavazzini alla presenza dei sostenitori dell’iniziativa - Amministrazione comunale, Udine Musei e l’Associazione culturale udinese On Art - e degli artisti coinvolti: Bruno Aita, Gaetano Bodanza, Alfonso Firmani, Maria Elisabetta Novello, Isabella Pers, Tiziana Pers, Anna Pontel e Stefano Tubaro, che hanno scelto di dialogare rispettivamente con Antonio Camaur, Getulio Alviani, Luigi De Paoli, Mario Sironi, Mirko Basaldella, Christo, Maria Ippoliti, Cristiano Giovanni Kroener, Zoran Mušič e Renzo Tubaro.



“Contrappunto è un termine musicale che indica la volontà di più voci di stare insieme, di esprimersi simultaneamente nel rispetto reciproco del diverso andamento orizzontale - spiega-. L’invito è di interagire con un’opera sulla base di relazioni possibili rispetto ai molti, anzi infiniti, aspetti che essa è in grado di proporre; l’obiettivo sta nell’approfondimento del patrimonio museale quanto della conoscenza degli artisti che la nostra contemporaneità, crediamo in modo alto, esprime nel territorio”.A supporto e documentazione dell’esposizione,scattate nel corso della realizzazione della mostra, oltre che dalle immagini delle opere museali e delle opere degli otto artisti ambientate nel Museo di Casa Cavazzini. Il volume sarà presentato a mostra in corso e l’evento costituirà un’iniziativa collaterale all’esposizione stessa.“Il virus ci confronta con il cambiamento delle nostre abitudini - commenta, fondatore di On Art - e questa mostra, con giovani artisti del territorio, ci stimola la creatività per trovare nuove soluzioni e nuovi modi di stare al mondo”.La visita alla mostra dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione COVID-19. Il numero massimo di ingressi è di 15 persone. Per prenotare chiamare lo 0432 - 1273772