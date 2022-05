A Udine inaugurano i nuovi spazi bibliotecari del Punto Luce

Giovedì 12 maggio alle 17.30, presso il Punto Luce di Udine, saranno inaugurati due spazi bibliotecari, nati nell’ambito di un progetto di promozione alla lettura promosso da Save the Children e finanziato da Cepell Italia. L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione di Get Up, partner implementatore delle attività del Punto Luce, della Scuola G.B. Tiepolo e del Comune di Udine, sarà l’occasione per presentare alla cittadinanza due spazi bibliotecari declinati per fascia d’età (0-6 anni e 6 -17 anni), strutturati con un’area dedicata alle discipline STEM e pensati con colori e arredi co-progettati dal personale scolastico ed educativo con il supporto dell’architetta Cristina Franzil. Gli spazi, dedicati a Novella Cantarutti, nota poetessa friulana, sono nati per rispondere a un bisogno, alla necessità di mettere a disposizione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, locali per favorire momenti di aggregazione e condivisione intorno ai libri e per promuovere la lettura tra le diverse fasce d’età. Gli spazi prevedono due pomeriggi di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30) nonché l’utilizzo degli spazi e dei materiali in orario curricolare da parte delle docenti della scuola Tiepolo e in orario extrascolastico da parte del personale educativo del Punto Luce.



L'insegnante Rosanna Paroni Bertoja e l’educatore, operatore culturale e bibliotecario Aldo Colonnello del circolo culturale Menocchio di Montereale Valcellina saranno presenti per leggere alcuni versi dell’autrice Novella Cantarutti. Gli spazi bibliotecari sono stati allestiti all’interno del Punto Luce di Udine, un centro ad alta densità educativa in cui vengono accolti minori da 0 a 17 anni, con le rispettive famiglie. Il progetto rappresenta l’unica esperienza di scuola aperta del territorio udinese. Ogni pomeriggio la scuola Tiepolo dalle 13 alle 19 si apre al territorio proponendo attività educative gratuite: accompagnamento allo studio, sport e sani stili di vita, promozione alla lettura al gioco, dall’arte, cultura, media education, scoperta del territorio, sostegno alla genitorialità. L’appuntamento è per giovedì 12 maggio alle 17.30, in via del Pioppo 61.