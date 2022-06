A Udine, Itineraria antiqua et nova

Itineraria ha presentato a Udine, nel magnifico Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco, alla presenza dell’Assessore alla Cultura, Fabrizio Cigolot, delegato del Sindaco, Pietro Fontanini, il nuovo progetto di ricerca e di turismo culturale ‘Itineraria antiqua et nova. Dal Festival dei Tiepolo alle Città da Scoprire’.

Incontri inediti e innovativi nel nome dei padri e nelle diverse lingue e linguaggi, che fanno parte del nostro vissuto, del presente e delle proiezioni future. Dal “Festival dei Tiepolo”, che prosegue articolato in incontri, dibattiti e pubblicazioni, a una fitta serie di percorsi d’arte, ci dirigiamo con passo spedito “Alla Scoperta delle Città”, dei luoghi, degli uomini e dei loro sogni.

Andar per luoghi significa imparare la storia e la vita e molte sono le storie di vita da narrare, ascoltare e guardare, di luoghi e uomini che hanno fatto un percorso prima di noi, permettendo e poi arricchendo le nostre esistenze presenti.

Gli incontri, da giugno a ottobre, inizieranno martedì 14 giugno, alle 18.30, a Palazzo di Toppo Wassermann, (via Gemona, 92) con ‘Giusto Fontanini: giusto tra gli uomini’. Strenuo difensore della Curia Papale pur con una posizione autonoma e reazionaria, Giusto Fontanini è l’emblema del Settecento, il secolo dei Lumi, prelato coltissimo, attento bibliofilo, antagonista del Muratori, pioniere dell'archeologia cristiana, teologo illuminato, vera “Biblioteca dell’eloquenza italiana”. Lectio Magistralis con Angelo Floramo, storico, consulente scientifico della Guarneriana.

Venerdì 17 giugno, alle 16.45, al Museo Etnografico del Friuli (via Grazzano, 1), ‘Playing with Art. Alla scoperta dell’arte in inglese’ con i piccoli dai 7 ai 10 anni. Il Museo Etnografico del Friuli, con le sue ricche collezioni dal XVIII e il XX secolo che spaziano nei diversi ambiti della cultura tradizionale, offre un’opportunità originale per imparare la lingua inglese attraverso l’arte in maniera inedita, traendo spunto dal nostro patrimonio culturale.

Prenotazione obbligatoria: 347-2522221, itineraria@itinerariafvg.it o www.itinerariafvg.it