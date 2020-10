A Udine la settima edizione del Festival Mimesis

Torna a Udine il Festival Mimesis, la manifestazione a cura dell’associazione “Territori delle idee” che dal 2015 porta a Udine il meglio della cultura umanistica e scientifica allo scopo di sviluppare un dialogo comune sui temi più urgenti della contemporaneità.

Mauro Ceruti, Umberto Curi, Maurizio Ferraris, Luciano Floridi, Vito Mancuso, Giacomo Marramao, Silvano Tagliagambe, Salvatore Veca e gli ospiti internazionali Wlodek Goldkorn, Georges Didi-Huberman, Edgar Morin, Jean-Luc Nancy saranno soltanto alcuni dei nomi protagonisti del ricco programma di incontri previsti per questa settima edizione.



Ispirata dalla riflessione sul progresso che Walter Benjamin sviluppò a partire dal capolavoro di Paul Klee Angelus novus, il tema scelto per quest’anno è “Immagine e storia”.

“L’angelo della storia - scrive Benjamin - deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi”.



Premio Udine Filosofia 2020

Rassegna eLit

Questi e molti altri spunti di riflessione saranno al centro dei numerosi eventi in programma dal 29 ottobre al 5 novembre: le librerie Tarantola, Cluf, Friuli e Feltrinelli, il salone del Parlamento del Castello di Udine, il cinema Visionario, il Palamostre, la Biblioteca civica Joppi e la sala consiliare di Palazzo Belgrado saranno i luoghi di Udine. Il festival si sposterà anche a Tolmezzo (Teatro Candoni), Trieste (libreria Dedalus), Monfalcone (Teatro Comunale), Bottenicco di Moimacco (Fondazione De Claricini Dornpacher). Per la prima volta alcuni eventi si svolgeranno anche online. L'accesso agli eventi è libero e aperto a tutti, previa prenotazione online obbligatoria sul sito www.festivalmimesis.it. All'interno del Festival Mimesis, si terrà per il secondo anno la cerimonia di premiazione del Premio Udine Filosofia, un'iniziativa a cura di Mimesis Edizioni, in collaborazione con la casa editrice Mimesis Edizioni e "Territori delle idee", che si propone di valorizzare la ricerca filosofica italiana e internazionale. La cerimonia avrà luogo venerdì 30 ottobre e vedrà le premiazioni di Edgar Morin (premio Internazionale) e Mauro Ceruti (premio Miglior Libro). La novità di questa edizione è rappresentata dalla rassegna "eLit – Letterature plurali", un focus sulle voci emergenti della nuova Europa. I vincitori del Premio Letterario Europeo presenteranno in anteprima italiana le nuove uscite della collana di narrativa straniera eLit (Mimesis Edizioni), affiancati da critici letterari di spicco e dai traduttori delle opere, figure centrali della filiera editoriale a cui il progetto eLit intende restituire il giusto rilievo. Giovedì 5 novembre concluderà la rassegna un incontro dal titolo "Il tempo dell'inquietudine" con gli interventi di Jean-Luc Nancy, Wlodek Goldkorn e Federico Ferrari. Per consultare il programma completo: www.festivalmimesis.it