A Udine le emozioni di 'Fvg in volo'

Avete mai ammirato il Friuli Venezia Giulia dall’alto mantenendo allo stesso tempo i piedi ben piantati a terra? A offrirvi questa straordinaria esperienza la mostra fotografica “Friuli Venezia Giulia in volo” che a Udine, fino al 10 febbraio, è visitabile a ingresso libero nel Chiostro delle Grazie (ingresso Piazza Primo Maggio).

Un evento proposto dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro Loco d’Italia che ha supportato il progetto presentato dai fotografi Fabio Pappalettera e Diego Petrussi, che, con i droni, hanno catturato immagini mozzafiato del territorio regionale.

“Già nel 2019 - dichiara il presidente del Comitato regionale Valter Pezzarini - la mostra ha riscosso un grande successo alla sede di Bruxelles dell’Unione Europea, dove l’avevamo portata per la giornata dedicata alle eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Con Petrussi e Pappalettera abbiamo pensato che fosse giunto il momento per mostrarla anche sul territorio regionale. Siamo lieti che questo evento possa mostrare a tutti la loro maestria nelle fotografie aeree e soprattutto il loro amore per il territorio regionale”.

I due professionisti hanno immortalato tra gli altri l’Angelo con sotto di esso il centro di Udine, il Castello di Gorizia, il cuore di Pordenone e l’inconfondibile bellezza stellata di Palmanova, le Rive triestine e il castello di Miramare, Grado, il fiume Tagliamento e il monte Lussari.

La mostra è visitabile a ingresso libero dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30; la domenica dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.