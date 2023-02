A Udine nasce la Bottega di scrittura creativa

Sarà presentata mercoledì 8 febbraio alle 18.30 alla Libreria Tarantola, in via Vittorio Veneto 20 a Udine, Wtf, la Bottega di scrittura creativa ideata da Duel Aps.

Il corso, aperto a persone di tutte le età, si svolgerà a Udine a partire da marzo e sarà suddiviso in due moduli: il primo verterà sulla tecnica e insegnerà ai partecipanti a creare una storia coerente e a portare in vita i propri personaggi, sottolineando anche le differenze tra scrittura per la narrativa, per il cinema e per i social.

Nel secondo modulo, invece, gli studenti avranno modo di sviluppare un loro racconto individuale e saranno sostenuti anche con un servizio di editing professionale.

L’insegnante principale sarà Davide Borgobello, diplomato in sceneggiatura cinematografica alla Roma Film Academy di Cinecittà. Scrittore, sceneggiatore, autore, regista e produttore. Il suo romanzo 'Le Verità degli incubi' è stato finalista al Giallo Festival e ha vinto il Premio Narrativa Indipendente. Ha collezionato numerosi premi letterali e collabora con molte realtà ideando format in ambito culturale e artistico.

Ad affiancare le lezioni di Borgobello numerose Masterclass di eccellenza che tratteranno i più svariati argomenti che orbitano intorno al mondo della scrittura, della sceneggiatura e dell’editoria. Si passerà dallo sceneggiatore Marcello Olivieri, vincitore per tre volte del premio Solinas, insegnate della Roma Film Academy di Cinecittà e del Centro Sperimentale di Cinematografia, al produttore cinematografico Paolo Penza, esperto di distribuzione cinematografica. Il mondo delle case editrici e dell’editoria sarà, invece, spiegato da Giuliano Velliscig della storica casa editrice friulana Kappu Vu edizioni, mentre Giovanni Tomai, librario della Libreria Tarantola Ubik ci racconterà il rapporto tra scrittori e librerie.

Per maggiori informazioni potete contattare l’associazione culturale Duel Aps alla mail segreteria@associazioneduel.com , via telefono al 3407383617 o via whatsapp al 3408947889.