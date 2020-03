A Udine prosegue la 15a edizione di Tantilibri

Proseguirà fino al 26 maggio 2020, la 15^ edizione di Tantilibri, organizzata dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca civica “V. Joppi”, in collaborazione con il Coordinamento pedagogico del Comune di Udine.



“Nati per leggere” è un progetto di lettura per i bambini dal primo anno di vita, che vede la collaborazione tra l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro Salute del Bambino. Nel progetto rientra l’appuntamento di “Tantilibri”, dedicato ai bimbi tra i 18 e i 36 mesi e ai loro genitori, per scoprire insieme i primi libri, con la collaborazione dei Nidi Cattarossi, C’era una volta, Cocolar, Dire, fare, Giocare, Fantasia dei bimbi, Ghirigoro, Girotondo, Linda, Paese dei balocchi, Papa Giovanni XXIII, Piccoli Principi, Renati, Rosa e azzurro, Sacheburache, San Marco, Scriccioli.



Anche per quest’anno l’iniziativa si estende alle Biblioteche di quartiere, oltre che, come consuetudine, in Sezione Ragazzi, dove l’appuntamento è previsto ogni primo lunedì del mese.



Il prossimo incontro avrà luogo presso la Biblioteca “Udine Sud” di Via Pradamano, 21, giovedì 12 marzo alle ore 17.00 a cura della lettrice volontaria Manuela e dell’educatrice Eloisa dell’Asilo Nido “Il Paese dei Balocchi”.I piccolissimi con i loro familiari, avranno a disposizione uno spazio ricco di stimoli, per socializzare ed approcciarsi alla biblioteca e alle storie più adatte alla loro età. L’impostazione privilegerà la condivisione con genitori e la loro partecipazione attiva, in modo tale da trasmettere la buona pratica della lettura in famiglia, come prevedono le linee guida di Nati per Leggere. I genitori potranno inoltre ricevere tutte le informazioni relative alle scelte dei libri e all’iscrizione in biblioteca.L’attività è rivolta esclusivamente a bambini d’età 18-36 mesi e solo su prenotazione, telefonando alle sedi dove si svolge Tantilibri (Biblioteca “Udine Sud” 0432 1274441) per un numero massimo di 12 bambini iscritti. Si accettano prenotazioni fino ad inizio attività.La partecipazione è gratuita.Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi tel. 0432 1272585 – sito Internet: http://www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/