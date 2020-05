A Udine riapre la biblioteca Joppi

Martedì 5 maggio, alle 9, riapre la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”, a Udine, dopo quasi due mesi di chiusura causata dall'emergenza coronavirus. Non saranno aperti tutti i servizi e non si potrà accedere all'interno, per evitare il diffondersi del contagio. Tutte le operazioni di restituzione e di prestito avverranno all'ingresso di Riva Bartolini 5, dove saranno allestiti due tavoli, uno per le restituzioni, con un capiente scatolone, l'altro per i prestiti, con le buste nominative preparate dai bibliotecari di chi ha prenotato il libro.

Per le restituzioni non ci sarà alcuna formalità, per i prestiti, per evitare il formarsi di code e di attese all'interno dei locali, sarà obbligatoria la prenotazione dei libri o del materiale multimediale, o telefonando allo 0432-1272589 o allo 0432-127583, o scrivendo a bcu@comune.udine.it o prenotando il libro direttamente sull'Opac, il catalogo on line della Biblioteca Civica.



Tale modalità, che da oggi viene sperimentata anche in cinque biblioteche universitarie di Trieste, è riconosciuta come la più sicura, anche perché i libri rimarranno, dopo la restituzione, in “quarantena” in apposito locale arieggiato, per 72 ore.



Gli orari sono molto ampi, e sarà assicurata un'apertura dalle 9:00 alle 19:00, anche per evitare assembramenti. Si vedrà nei prossimi giorni se assicurare, sulla base dell'andamento della richiesta, se aprire il servizio anche il sabato pomeriggio.

Ci vorrà qualche giorno per riattivare il prestito intersistemico con le altre biblioteche del Sistema Bibliotecario del Friuli, e per accedere, su prenotazione, nelle sale interne della Sezione Friulana e Manoscritti e Rari per la consultazione di opere non ammesse al prestito.